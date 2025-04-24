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Браже: Россию можно принудить к миру только силой 7 791

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Браже: Россию можно принудить к миру только силой

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, Браже встретилась с руководителем фонда "Предприниматели за мир" Лаурой Скроделе, руководителем ассоциации "Тави драуги" Улвисом Новиксом и старшим экспертом по международному военно-религиозному сотрудничеству Национальных вооруженных сил, капелланом Национальных вооруженных сил Элмаром Плявиньшем. Целью встречи было обсуждение сотрудничества и координации проектов по восстановлению Украины.

Браже подчеркнула, что массированная атака российских ракет и беспилотников на украинское гражданское население в ночь на 24 апреля является еще одним доказательством того, что цели "кремлевского мясника" не изменились - нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Министр иностранных дел еще раз заявила, что Россию можно принудить к миру только силой.

Она добавила, что Украине следует продолжать оказывать все виды поддержки - военную, финансовую, политическую и гуманитарную. По ее мнению, необходимо найти правовые решения, чтобы направить все замороженные средства Центрального банка России на поддержку и восстановление Украины. Она убеждена, что никто, кроме России, не должен платить за то, что она сделала с украинским народом и страной.

Министр иностранных дел высоко оценила работу, проделанную фондом "Предприниматели за мир" и ассоциацией "Тави драуги" в деле восстановления Украины, и их готовность продолжать ее.

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#война на украине #байба браже
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(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    Это уже не смешно - это противно!

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го апреля

    "Россию можно принудить к миру только силой"... К се ксу с Браже тоже можно принудить только силой. В обоих случаях результат недостижим.

    18
    0
  • Н
    Николай
    24-го апреля

    Не ты ли будешь принуждать пердосилой? Это не наш праздник", — подчеркнула министр.

    20
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    Яйца еще не отросли у Прибалтов и у НАТО

    27
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    24-го апреля

    Наверно у Браже есть эта сила...

    23
    1
  • Д
    Дед
    24-го апреля

    Забыла рассказать, где та сила. 3 года НАТО воюет с РФ, и как то совсем не алё! Или какое то НАТО готово положить миллион своих военных? К этому готовы только украинцы, которых кинули под танк.

    26
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го апреля

    Собака которая лает,но не кусает.....Караван идет....

    29
    0
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