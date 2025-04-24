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Пенсионные накопления: депутаты и министры фонтанируют идеями 1 771

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Пенсионные накопления: депутаты и министры фонтанируют идеями

В Сейме после каникул рассмотрят очень важные изменения в Закон о фондированных пенсиях.

Реальность такова, что уже давно главным поставщиком законопроектов для Сейма являются не сами законодатели, то бишь депутаты, а правительство. Вот и очень важные изменения в Законе о фондированных пенсиях поступили из Кабинета Министров.

Сразу по завершению пасхальных каникул комиссия Сейма по бюджету и финансам рассмотрит поправки в данный закон уже на этапе второго чтения. Основная цель предложенных правительством изменений — с одной стороны, сократить вознаграждение тем кредитным учреждениям и пенсионным фондам, которые оперируют накопительными средствами пенсионеров во втором пенсионном уровне, а с другой стороны — стимулировать более эффективное (с прибылью) использование пенсионных накоплений.

То есть, чтобы латвийцы при выходе на заслуженный отдых получали бы больше.

На этапе второго чтения отдельные парламентарии предложили поправки, которые бы побуждали управляющие пенсионными накоплениями компании больше средств второго пенсионного уровня вкладывать в латвийскую экономику.

Напомним, что из-за геополитической ситуации тем, кто вскоре должен оформить пенсию по старости, крайне невыгодно выбирать, как того требует закон, все накопления второго пенсионного уровня. И вскоре в этот же Закон о фондированных пенсиях должен поступить поправки о том, чтобы позволить будущим пенсионерам (тем, кому до пенсии осталось 5 и менее лет) объединить свои накопления во втором уровне с первым уровнем и тем самым пока не выбирать эти деньги второго уровня. Это позволит все-таки в итоге получить пенсионерам бОльшую пенсию.

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#пенсии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    Чтобы латвийцы при выходе на заслуженный отдых получали больше, нужно прекратить грабить Пенсионный фонд на государственном уровне. А то паскудная привычка брать в Пенсионном фонде миллиард евро накоплений пенсионеров и не отдавать превращается в узаконенную систему грабежа. Не умеете работать с финансами, те же финансовые риски отслеживать - марш обратно на хутор!

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