Распилить памятник Андрею Упитcу Рижской думе не дадут?

Памятник автору "Зелёной земли" Андрею Упитcу, находящийся в центре Риги в парке Кронвалда, всё-таки не будут распиливать, сообщили агентству LETA в Рижской думе. Дело в том, что правообладатель авторских прав на памятник больше не согласен на такую трансформацию.

Решение о переносе памятника было принято в думе в октябре 2024 года, однако в настоящее время никаких действий по его демонтажу не предпринимается.

Изначально скульптор и депутат Рижской думы предлагал перенести памятник на территорию Агентства памятников Риги, где его планировалось распилить вертикально пополам.

После этого должна была быть выбрана новая локация в городской среде, где обе половины памятника установили бы на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними мог пройти человек.

Согласно замыслу, такие изменения должны были отразить двойственную природу жизни Упитса — как позитивную (в роли писателя), так и негативную (в роли коллаборациониста советской власти), а также символизировать разные стороны каждого человека.

Однако, учитывая, что правообладатель авторских прав памятника больше не согласен на такую трансформацию, сценарий распиливания памятника пополам более не рассматривается.

Также велись переговоры с родственниками Упитса о переносе памятника в Скривери, но родственники от этого предложения отказались.