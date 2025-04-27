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Ринкевич сообщил, что Латгалия немыслима без Латвии 6 931

Политика
Дата публикации: 27.04.2025
LETA
Ринкевич сообщил, что Латгалия немыслима без Латвии
ФОТО: LETA

Латвия немыслима без Латгалии, Латгалия немыслима без Латвии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем поздравлении ко дню Латгальского конгресса.

Он подчеркнул, что если сейчас это утверждение кажется само собой разумеющимся, то в 1917 году так не было. "Поэтому решение первого Латгальского конгресса об объединении Латгале с латышами Видземе и Курземе в одну нацию и единую Латвию - это не просто дата в календаре, а исторический пограничный пункт на пути нашего народа к созданию Латвийского государства и народа", - подчеркивает Ринкевич.

Президент отметил, что Латгальский конгресс - чрезвычайно важная глава в истории создания Латвии как национального и демократического государства, что воплотилось в реальность 18 ноября 1918 года, а также в истории, которую мы продолжаем писать и проживать сегодня.

По его словам, 27 апреля - тот день в году, когда не только вспоминают и благодарят всех делегатов первого Латгальского конгресса, но и день, в который каждый латвиец - будь он в Курземе, Земгале, Видземе, Селии или Латгалия - должен задаться вопросом, что он может сделать на благо более крепкого, безопасного и единого государства и наших людей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 15 часов в Резекне на памятном месте "Latgolys kongresam - 100" будет отмечаться день Латгальского конгресса.

В 15:30 запланировано шествие к памятнику освобождения Латгале "Едины для Латвии", а в 15:40 - возложение цветов в мемориалах деятелей латгальской культуры.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Рихард Козловскис, депутаты Сейма, главы самоуправлений, а также епископ Резекненско-Аглонского диоцеза Янис Булис.

27 апреля выбрано днем Латгальского съезда, поскольку 26 и 27 апреля 1917 года в Резекне состоялся первый Латгальский конгресс. На нем было решено, что Латгале должна объединиться с остальными краями будущего Латвийского государства, оставив за собой право самоопределения по языку, церкви, школам, народному хозяйству и другим вопросам.

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#история #эдгар ринкевич
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(6)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го апреля

    Т.е. президент Латвии допускает отделение Латгалии от Латвии. Молодец!

    2
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го апреля

    А как упрашивали латгальцев на этом конгрессе, какие золотые горы им обещали и что из этого получилось7 Кстати, а чангалами латгальцев зачем обзывали?

    9
    0
  • lg
    lo gos
    27-го апреля

    дырка в жопе это круто Посмотрите дырка в жопе

    15
    1
  • З
    Злой
    27-го апреля

    Немыслима? Да ну!

    18
    1
  • Д
    Дед
    27-го апреля

    И где же то право самоопределения? Латыши украли?

    32
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го апреля

    Ринкевич уже попросила чтобы про неё писали "сообщила", или это опечатка?

    28
    0
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