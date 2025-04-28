Министр образования и науки Даце Мелбарде в прошлом году получила доходы в размере 187 755 евро, что на 38 742 евро больше, чем годом ранее, когда она в основном работала депутатом Европейского парламента, свидетельствует поданная государственная декларация за 2024 год, пишет ЛЕТА.

С мая 2024 года Мелбарде работала в Министерстве иностранных дел в должности парламентского секретаря, получив за это в общей сложности 55 012 евро заработной платы. От Европейского парламента она получила 51 858 евро зарплаты и 64 391 евро пособий. До работы в МИД Мелбарде также была председателем совета Латвийской академии культуры, за что получила 10 253 евро зарплаты.

Ещё 1590 евро она заработала от хозяйственной и коммерческой деятельности, 600 евро получила от самоуправления Юрмалы, а 150 евро — от культурного общества Валмиермуйжи. От Государственного агентства социального страхования Мелбарде получила пособие в размере 300 евро, а в виде алиментов — 3600 евро.

В прошлом году безналичные накопления политика выросли до 116 279 евро, что на 24 513 евро больше, чем в 2023 году. Мелбарде также задекларировала 5000 евро наличными.

В прошлом году она вложила 25 594 евро в инвестиционные фонды.

В декларации Мелбарде указала имущество в волости Царникава, а также две квартиры в Риге — одна находится в её собственности, а другая арендуется.

Сбережения Чакши в прошлом году выросли на 23 694 евро

Сбережения бывшего министра образования и науки, депутата Сейма Анды Чакши в прошлом году выросли до 127 832 евро, что на 23 694 евро больше, чем годом ранее, свидетельствует поданная государственная декларация за 2024 год, пишет ЛЕТА.

Чакша задекларировала 5000 евро наличными, а её безналичные сбережения увеличились до 122 832 евро, что на 18 694 евро больше, чем в 2023 году.

В прошлом году, находясь на посту министра, Чакша получила заработную плату в размере 113 488 евро. От Государственного агентства социального страхования она получила пособие в размере 300 евро, а в виде процентов от "Luminor Bank" – 762 евро.

На конец прошлого года у Чакши не было долговых обязательств. Однако она указала два выданных займа на общую сумму 59 646 евро, что на 3000 евро меньше, чем на конец 2023 года.

В течение прошлого года депутат приобрела ещё одну квартиру в пользование. На конец года в распоряжении Чакши были две квартиры в пользовании в Риге и одна в собственности. Также в её владении находится автомобиль "Mini Cooper Countryman".