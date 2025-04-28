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Латвия поставит Украине еще 1500 боевых дронов 3 773

Политика
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Скриншот

Скриншот

ФОТО: LETA

К отправке в Украину готова очередная партия из 1500 боевых дронов латвийского производства, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в твиттере.

По словам министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 000 беспилотных аппаратов для международной коалиции дронов.

В 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.

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(3)
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    Скунгс министр поспешил поделится радостью того, что с населения Латвии сдирают три шкуры для покупки-производства роботов-убийц, превращающих людей в фарш?

    24
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го апреля

    Откуда такое появилось желание - убивать?

    27
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го апреля

    С этической точки что показывают в сми что Россия что Украина обе хороши добивать раненых и без безоружных много чести в этом нету .нету кодекса чести у дроноводов гореть им в аду.

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