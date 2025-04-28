К отправке в Украину готова очередная партия из 1500 боевых дронов латвийского производства, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в твиттере.

По словам министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 000 беспилотных аппаратов для международной коалиции дронов.

В 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.