Президент посетит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум в Варшаве

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит саммит Инициативы трех морей (ИТМ) и бизнес-форум в столице Польши Варшаве, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел, ИТМ является платформой для экономического сотрудничества, которая была создана по предложению президентов стран региона 25 августа 2016 года на первом саммите в Хорватии. ИТМ объединяет 12 стран Европейского союза (ЕС), расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями: Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.

Инициатива играет важную роль в укреплении сотрудничества между странами региона Центральной и Восточной Европы. Инициатива призвана развивать важные проекты физической инфраструктуры и сокращать имеющиеся в указанном регионе ЕС разрывы в связях в энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуре.

ИТМ обладает потенциалом для укрепления безопасности региона, содействия экономическому росту и конкурентоспособности, а также сплочению на уровне ЕС и связям трансатлантического сотрудничества. Стратегически важным считается постоянное участие партнеров - США, Германии и Еврокомиссии - в ИТМ. Инициатива служит инструментом, дополняющим стратегию и политику ЕС. Это подтверждается тесным участием Еврокомиссии в инициативе и в саммитах ИТМ.