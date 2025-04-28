Baltijas balss logotype

Президент посетит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум в Варшаве 1 562

Политика
Дата публикации: 28.04.2025
LETA
Президент посетит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум в Варшаве
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит саммит Инициативы трех морей (ИТМ) и бизнес-форум в столице Польши Варшаве, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел, ИТМ является платформой для экономического сотрудничества, которая была создана по предложению президентов стран региона 25 августа 2016 года на первом саммите в Хорватии. ИТМ объединяет 12 стран Европейского союза (ЕС), расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями: Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.

Инициатива играет важную роль в укреплении сотрудничества между странами региона Центральной и Восточной Европы. Инициатива призвана развивать важные проекты физической инфраструктуры и сокращать имеющиеся в указанном регионе ЕС разрывы в связях в энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуре.

ИТМ обладает потенциалом для укрепления безопасности региона, содействия экономическому росту и конкурентоспособности, а также сплочению на уровне ЕС и связям трансатлантического сотрудничества. Стратегически важным считается постоянное участие партнеров - США, Германии и Еврокомиссии - в ИТМ. Инициатива служит инструментом, дополняющим стратегию и политику ЕС. Это подтверждается тесным участием Еврокомиссии в инициативе и в саммитах ИТМ.

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • lg
    lo gos
    29-го апреля

    оставит свой коричневый След

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1302
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 444
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 452
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 28
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 51
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 54
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 63
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 73
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 28
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео