Хозяин «Москвичей»: министр экономики Латвии получал почти по 10 тысяч евро в месяц

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) в прошлом году получил 112 585 евро заработной платы от Государственной канцелярии, согласно поданной им декларации должностного лица за 2024 год.

Получается, что Валайнис получал по 9 382 евро в месяц.

Тем не менее, на конец прошлого года задолженность Валайниса составляла 17 968 евро.

Также на конец 2024 года у министра были зарегистрированы наличные сбережения в размере 10 000 евро.

На конец прошлого года Валайнис владел квартирой в Риге, земельными участками в Елгаве и Яунсвирлаукасской волости, а также зданиями в Риге и Яунсвирлаукасской волости.

Землю в Яунсвирлаукасской волости министр приобрёл в прошлом году за 5700 евро.

В декларации также указан находящийся в пользовании автомобиль "BMW X3 Xdrive20D" 2014 года выпуска. В собственности у министра зарегистрированы два автомобиля "Москвич 408" 1967 года выпуска и мотоцикл "Piaggio Vespa GT125" 2005 года выпуска.

Москвич 408/