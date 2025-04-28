Baltijas balss logotype

Хозяин «Москвичей»: министр экономики Латвии получал почти по 10 тысяч евро в месяц 3 2061

Политика
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Хозяин «Москвичей»: министр экономики Латвии получал почти по 10 тысяч евро в месяц

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) в прошлом году получил 112 585 евро заработной платы от Государственной канцелярии, согласно поданной им декларации должностного лица за 2024 год.

Получается, что Валайнис получал по 9 382 евро в месяц.

Тем не менее, на конец прошлого года задолженность Валайниса составляла 17 968 евро.

Также на конец 2024 года у министра были зарегистрированы наличные сбережения в размере 10 000 евро.

На конец прошлого года Валайнис владел квартирой в Риге, земельными участками в Елгаве и Яунсвирлаукасской волости, а также зданиями в Риге и Яунсвирлаукасской волости.

Землю в Яунсвирлаукасской волости министр приобрёл в прошлом году за 5700 евро.

В декларации также указан находящийся в пользовании автомобиль "BMW X3 Xdrive20D" 2014 года выпуска. В собственности у министра зарегистрированы два автомобиля "Москвич 408" 1967 года выпуска и мотоцикл "Piaggio Vespa GT125" 2005 года выпуска.

gen473_moskvitch_408_973460.jpg

Москвич 408/

Читайте нас также:
#декларация о доходах
1
0
0
17
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    29-го апреля

    Что он сделал для Латвии на 10 штук, хотя бы год?

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Не латвийской земли хозяин, а латышской. Извините, но есть разница и достаточно большая.

    1
    1
  • JB
    Janis Berzin
    28-го апреля

    "Валайнис владел квартирой в Риге, земельными участками в Елгаве и Яунсвирлаукасской волости, а также зданиями в Риге и Яунсвирлаукасской волости" - хозяин земли латвийской.

    16
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1302
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 444
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 452
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 28
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 51
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 54
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 63
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 73
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 28
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео