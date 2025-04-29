Латвийский профессор разгадал замысел Путина, предложившего Украине перемирие

Тактика Владимира Путина направлена на то, чтобы создать впечатление, что именно он и Россия стремятся к перемирию, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, профессор Марис Анджанс.

Директор уверен, что Россия «успешно играет в эту игру», особенно в то время, когда Украине сложно противостоять российской пропагандистской машине.

По мнению Анджанса, предложенное Путиным перемирие в Украине с 8 по 10 мая является ответом на угрозы президента США Дональда Трампа и его администрации о возможном выходе из мирных переговоров или об усилении санкций против России.

До сих пор Путин шёл на уступки только после угроз или жёстких заявлений со стороны Трампа, добавил Анджанс.

Эксперт уверен, что Путин никогда не уступает сразу всё, а предлагает лишь частичные уступки — это часть его тактики. Например, ранее была достигнута якобы договорённость о прекращении ударов по энергетическим объектам и объектам в Чёрном море. Затем последовало 30-часовое перемирие, а теперь предлагается трёхдневное перемирие.

Как сообщалось ранее, Путин в понедельник объявил об одностороннем прекращении огня с 8 по 10 мая в честь 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

Реагируя на новое заявление Путина о 72-часовом прекращении огня, Украина предложила немедленное и долговременное прекращение огня.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно», — написал на платформе "X" заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина готова поддержать постоянное, стабильное и всеобщее прекращение огня, подчеркнул Сибига, добавив, что начальное прекращение огня должно длиться как минимум 30 дней, а не только в период проведения Россией военных парадов.