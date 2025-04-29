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Латвийский профессор разгадал замысел Путина, предложившего Украине перемирие 11 2732

Политика
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Латвийский профессор разгадал замысел Путина, предложившего Украине перемирие
ФОТО: пресс-фото

Тактика Владимира Путина направлена на то, чтобы создать впечатление, что именно он и Россия стремятся к перемирию, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, профессор Марис Анджанс.

Директор уверен, что Россия «успешно играет в эту игру», особенно в то время, когда Украине сложно противостоять российской пропагандистской машине.

По мнению Анджанса, предложенное Путиным перемирие в Украине с 8 по 10 мая является ответом на угрозы президента США Дональда Трампа и его администрации о возможном выходе из мирных переговоров или об усилении санкций против России.

До сих пор Путин шёл на уступки только после угроз или жёстких заявлений со стороны Трампа, добавил Анджанс.

Эксперт уверен, что Путин никогда не уступает сразу всё, а предлагает лишь частичные уступки — это часть его тактики. Например, ранее была достигнута якобы договорённость о прекращении ударов по энергетическим объектам и объектам в Чёрном море. Затем последовало 30-часовое перемирие, а теперь предлагается трёхдневное перемирие.

Как сообщалось ранее, Путин в понедельник объявил об одностороннем прекращении огня с 8 по 10 мая в честь 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

Реагируя на новое заявление Путина о 72-часовом прекращении огня, Украина предложила немедленное и долговременное прекращение огня.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно», — написал на платформе "X" заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина готова поддержать постоянное, стабильное и всеобщее прекращение огня, подчеркнул Сибига, добавив, что начальное прекращение огня должно длиться как минимум 30 дней, а не только в период проведения Россией военных парадов.

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#война в украине #перемирие
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Оставить комментарий

(11)
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го апреля

    Разгадай замысел своего своего правительства...Почему Россия живет как хочет,и никто им не указ...а Латвии всегда говорят,как надо жить...Вот то и оно...

    92
    3
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Нет , мистера Пу ловят, проверяют машины

    18
    4
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Интересно, на Бривибас огромная пробка, неужели выходки проверку на алкоголь устроили?

    14
    1
  • З
    Злой
    Злой
    29-го апреля

    Выродки

    5
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го апреля

    Не надо было украм русофобить тогда бы и войны с русскими не было.

    100
    3
  • OT
    Ol Ti
    29-го апреля

    хорошо, что у нас есть "латвийски профессор" (хотя по уровню его размышлений он уровня "британских ученых"), иначе бы мы до такого маразматического умозаключения не дошли сами.

    118
    2
  • З
    Злой
    Ol Ti
    29-го апреля

    Небось этому т.н. учёному и 18 лет нет

    35
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Только полная капитуляция Украины с последующей денацификацией всей территории, иначе тому же Путину будет очень трудно объяснить российским народам, за что полегло в землю столько лучших сынов России.

    61
    3
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Без вариантов, обратного пути не будет.

    32
    2
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    29-го апреля

    Уверен, прямо сейчас Путин в Кремле бьётся в истерике. Балтийский тигр разгадал его самый хитрый план на свете. О май гад!

    114
    6
  • З
    Злой
    Ёхн Пёхн
    29-го апреля

    Он уже давно боится нас, он понимает, что страна с населением в неполных 2 миллиона победит страну с населением почти 150 миллионов

    64
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