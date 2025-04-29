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«Хватит накрывать столы в министерствах!»: госаппарат критикуют за расточительство 3 1085

Политика
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
«Хватит накрывать столы в министерствах!»: госаппарат критикуют за расточительство
ФОТО: скриншот видео TV3

Смотрев очередной выпуск новостей, зрительница передачи "Bez Tabu" Илзе обратила внимание на щедро накрытый стол с ягодами, печеньем и напитками на встрече министра образования и представителей педагогов. У женщины возник вопрос, не является ли это очередным проявлением расточительства, пишет "Bez Tabu" (ТВ3).

"В то время, когда мы должны экономить каждый цент и деньги нужны на серьёзные дела, следует прекратить выделение представительских расходов уже и без того щедро оплачиваемым бюрократам. Чернику и клубнику пусть покупают за свои деньги", - указала некая Илзе.

Во время встречи профсоюза педагогов с новой министром образования и науки Даце Мелбарде на кадрах видно накрытый стол. Делегации были предложены клубника, черника, сладкий пирог, конфеты и вода.

Опросив жителей в Риге, мнения о так называемых представительских расходах разделились. Пока одним совершенно безразлично, как расходуются государственные бюджетные средства, другие были действительно удивлены щедростью, которую время от времени можно наблюдать на подобных мероприятиях.

Обратившись в Министерство образования и науки, было выяснено, что встречу министра с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), состоявшуюся 20 марта, организовал сам профсоюз в своём офисе.

"LIZDA не получает финансирование из государственного бюджета, а обеспечивает свою основную деятельность за счёт членских взносов. Мы сами всё покупаем в магазине, чтобы было дешевле. Надеюсь, что зрители не осудят гостеприимство, ведь мы действительно высоко ценим этот шаг министра — прийти к нам в гости. У нас есть ревизионная комиссия, которая проводит проверки. Мы не можем тратить деньги, как нам вздумается", - пояснила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Ванага также добавила, что стол на визите министра обошёлся примерно в 50 евро, а конфеты остались от предыдущего мероприятия. В прошлом году на представительские расходы профсоюз педагогов потратил чуть более 720 евро (722,77 евро).

Передача "Bez Tabu" не ограничилась опросом одной организации и обратилась ко всем министерствам Латвии, чтобы узнать, сколько в прошлом году было потрачено на закуски и напитки:

  • Министерство культуры — 1744 евро.
  • Министерство земледелия — 1892 евро.
  • Министерство благосостояния — 2330 евро.
  • Министерство юстиции — 2675 евро.
  • Министерство образования и науки — 3000 евро.
  • Министерство здравоохранения — 3692 евро.
  • Министерство сообщения — 7895 евро.
  • Министерство смарт-администрации и регионального развития — 11 141 евро.
  • Министерство климата и энергетики — 15 000 евро.
  • Министерство финансов — 19 139 евро.
  • Министерство внутренних дел - 23 000 евро (включая организацию кофейных пауз и закупку представительских товаров).

Служба Госконтроля также проверяет финансовые средства, выделенные на представительские расходы. Недавно была проведена очередная ревизия. Директор департамента ревизии и методологии Илзе Бадере уже признала, что чрезмерных расходов выявлено не было.

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#министерства
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(3)
  • JL
    Janina LV
    29-го апреля

    С 2025 года оформление паспорта увеличится на 10 евро, с 2026 году на 6 евро. Рост цен на паспорта под лозунгами безопасности превращается в банальный сбор дани для финансирования чиновничьих банкетов.

    33
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Почти 92 000 евро из казны на ветер, а нам тут директор латышского банка сказки рассказывает?

    41
    0
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    "Министерство внутренних дел - 23 000 евро" - вместо конфект, печений ягод покупали трюфеля, и марочный алкоголь многолетней выдержки?

    21
    0
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