Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

35 лет работали - цените! Ринкевич и Силиня выступили с громким заявлением 5 1732

Политика
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Изображение к статье: 35 лет работали - цените! Ринкевич и Силиня выступили с громким заявлением
ФОТО: LETA

В канун государственного праздника премьер-министр Эвика Силиня призывает людей ценить то, что у нас есть свободная и независимая Латвия.

На пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр поблагодарила всех руководителей правительства и государства, общественность и журналистов, которые 35 лет работали над тем, чтобы Латвия могла праздновать восстановление своей независимости.

"Возможно, нам кажется, что перед нами стоит множество вызовов, но мы можем только представить, какие мужественные решения приходилось принимать людям в 1990-е годы, какой была жизнь и какие проблемы стояли перед обществом в то нестабильное время, но вместе мы верили в свободную Латвию", - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что у нас есть свободная Латвия, мы в Европейском союзе и НАТО. Она поблагодарила всех, кто на протяжении 35 лет отстаивал важные для Латвии ценности, в том числе латышский язык, укрепление которого по-прежнему находится в повестке дня правительства.

"Для всех нас годовщина восстановления независимости Латвии - это и время воспоминаний, и время празднования. Мы должны ценить то, что у нас есть сейчас - свободное и независимое государство, независимо от того, каковы наши соседи. Они агрессивны, и мы должны с этим считаться, поэтому важно укреплять нашу безопасность", - сказала премьер-министр.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что свобода и независимость - это бесценное богатство. Президент пожелал радостных праздников как завтра, 1 мая, в день созыва Учредительного собрания и День труда, так и 4 мая, в 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии.

"Давайте праздновать с умом, как умеем, как хотим, и помнить, что свобода и независимость бесценны", - сказал он.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

×
Читайте нас также:
#Эдгар Ринкевич #Эвика Силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
52
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео