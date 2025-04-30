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Кто платить будет? Недобор налогов зафиксирован в Латвии 2 1386

Политика
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Кто платить будет? Недобор налогов зафиксирован в Латвии
ФОТО: LETA

Минфин рапортует: налоговые поступления в этом году могут отставать от плана на 154 млн евро.

Согласно текущим прогнозам Министерства финансов, налоговые поступления в этом году могут отставать от плана на 1,1%, или на 154 млн евро, сообщила в среду на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма руководитель отдела фискального анализа и прогнозирования Минфина Юлия Бурге.

Она отметила, что наибольший риск невыполнения плана - по налогам на потребление. В то же время в первом квартале план налоговых поступлений в совокупный бюджет, без учета остатка на едином налоговом счете, был перевыполнен на 54,4 млн евро, или на 1,6%.

План поступлений по налогам на рабочую силу и налогу на прибыль предприятий выполняется хорошо, однако, по словам представителя Минфина, есть проблемы с налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Прогноз о невыполнении плана налоговых поступлений на 154 млн евро основан на пересмотренных мартовских прогнозах, и в настоящее время нет сигналов, что налоговые поступления могут измениться.

В то же время Минфин продолжит оценивать ситуацию, и в августе ожидаются новые макроэкономические прогнозы.

Как сообщалось, в первом квартале этого года поступления в консолидированный совокупный бюджет составили 4,054 млрд евро, расходы - 4,575 млрд евро, образовав дефицит в размере 521,2 млн евро.

В первом квартале прошлого года в бюджете был профицит в размере 41,6 млн евро.

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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го апреля

    Пусть платят те, кто ворует из бюджета!

    34
    2
  • Д
    Дед
    30-го апреля

    Эту хрень правители зарядили, когда обязали платить налоги с минимума, независимо от количества часов работы меньше минимума. Меньше рабочих мест - меньше налогов.

    46
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