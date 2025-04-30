«Повышение зарплат в неуспешных госпредприятиях было бы скандалом» - Ринкевич

Повышение заработной платы в государственных предприятиях, реализующих не слишком успешные проекты, было бы скандалом, заявил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвитой Силиней.

Президент прокомментировал подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, предусматривающий исключения для повышения расходов на персонал в восьми капитальных обществах министерства.

Среди них – ООО Eiropas dzelzceļa līnijas, которая неспешно продвигает ж/д проект Rail Baltica, и убыточная авиакомпания airBaltic. В социальных сетях жители также возмущаются уровнем зарплат министров и высших чиновников, отражённых в их декларациях за 2024 год. Многие челны правительства получили за прошлый год более 100 тысяч евро.

Ринкевич напомнил о принятом в прошлом году решении ограничить рост фонда зарплат в 2025 году не более чем на 2,6%. Он отметил, что были обоснованные исключения, такие как повышение зарплат в системе внутренних дел.

По его мнению, сотрудники Rail Baltica не заслуживают дополнительного вознаграждения.

Он также добавил, что любое исключение в части повышения зарплат должно быть тщательно проанализировано и чётко обосновано.

«Я определённо не согласен с тем, чтобы зарплаты повышали тем, кто по сути является монополистом и не демонстрирует никаких результатов. Например, нашему "великому baltic"», — заявил Ринкевич.

Президент предостерёг: если начнётся "эпидемия повышения зарплат", это подаст совершенно неправильный сигнал. Нельзя одновременно говорить о сокращениях и экономии, и при этом — о росте зарплат.