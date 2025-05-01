Госконтроль больше не будет проверять каждое министерство отдельно 1 705

Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Государственный контроль впредь будет проводить одну финансовую ревизию по годовому отчёту о хозяйственной деятельности государства в целом, отказываясь от отдельных проверок в каждом министерстве и центральном учреждении, пишет LETA.

В этом году Госконтроль планирует провести 27 финансовых ревизий. По словам государственного контролёра Эдгара Корчагина, это «исторический год», поскольку он станет последним, когда в министерствах и центральных учреждениях проводится столь большое количество проверок.

Корчагин объяснил изменения тем, что «государство достигло такого уровня развития, что Госконтролю там больше нечего делать». В то же время это не означает, что деятельность министерств не будет оцениваться — проверки будут проводиться на основе анализа рисков, подчеркнул он.

Что касается самоуправлений, порядок ревизий там не изменится — работу продолжат присяжные аудиторы.

#госконтроль
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
