В Латвии отмечают 105-летие созыва Учредительного собрания 3 749

Дата публикации: 01.05.2025
Сегодня в Латвии отмечается 105-летие созыва Учредительного собрания.

В честь годовщины в 12:00 на месте упокоения президента Яниса Чаксте на Втором лесном кладбище в Риге состоится церемония возложения цветов, в которой примут участие президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, члены президиума Сейма и депутаты, министры, представители Конституционного суда и члены семьи Чаксте.

1 мая 1920 года избранные народом представители начали работу над Конституцией Латвийской Республики, которая закрепила основы недавно учрежденного государства. Президентом Учредительного собрания был избран председатель Народного совета Янис Чаксте, который выполнял также функции главы государства.

Учредительное собрание на 213 заседаниях приняло 205 законов, в том числе закон о выборах в Сейм. Учредительное собрание действовало до 7 ноября 1922 года, когда состоялось первое заседание Сейма.

Автор - Юлия Баранская
