Доходы парламентского секретаря Минэкономики в прошлом году составили почти 80 000 евро 1 672

Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доходы парламентского секретаря Минэкономики в прошлом году составили почти 80 000 евро
ФОТО: LETA

Парламентский секретарь Министерства экономики (МЭ) Юргис Миезайнис в прошлом году задекларировал доход в размере 79 968 евро, полученный от МЭ, свидетельствует его декларация как должностного лица за 2024 год, сообщает LETA.

В конце прошлого года Миезайнису принадлежали два недвижимых имущества в Яунсвирлаукской волости.

Согласно декларации, на конец 2024 года в собственности Миезайниса находились автомобили: BMW 740 (1995 года), BMW 320 (2012 года), BMW 318 (2003 года), BMW 520 (1986 года), а также Mazda 323 (1989 года выпуска).

Также парламентскому секретарю МЭ принадлежит мотоцикл Romet Motors ZXT125 2022 года выпуска.

У Миезайниса нет вложений в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни.

#декларация о доходах
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
