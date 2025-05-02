Долгие выходные парламентарии прервут в это воскресенье - торжественным заседанием по случаю юбилея принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии. Этому событию 4-го мая исполнится ровно 35 лет. На торжественном заседании выступят спикер Сейма, президент и премьер-министр Латвии, а также председатели парламентов Эстонии и Литвы. Затем состоится чествование депутатов Верховного совета, которые 4-го мая 1991-го года и приняли этот исторический документ.

Рабочая неделя в Сейме начнется во вторник и в последующие рабочие дни пройдут заседания комиссий и подкомиссий. Так депутаты комиссии по социальным делам два дня намерены посвятить обсуждению ситуации в здравоохранении - в повестке и вопрос о расходах бюджета на медицину в этом году и о планировании бюджета медицины на будущий год, и о вовлечении в оказании медуслуг в рамках квот частных клиник и амбулаторий.

Депутаты комиссии по долгосрочному развитию обсудят, как спасти те средства еврофондов, которые не были вовремя освоены. Есть риск, что такие средства Брюссель просто "отберет" или точнее - прекратит финансирование проектов, которые в срок не реализуются.

А комиссия по правам человека рассмотрит народную инициативу о том, чтобы и День Лачплесиса 11-го ноября сделать праздничным, то есть выходным днем. Как ожидается, большинство депутатов отклонит данное предложение - у нас и так в году слишком много праздичных дней.

В свою очередь подкомиссия по медийной политике обсудит с представителями четвертой власти и с представителями правоохранительных органов вопросы обеспечения безопасности журналистов.