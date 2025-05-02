Парламентский секретарь Министерства климата и энергетики (МКЭ) Янис Ирбе в прошлом году заработал 88 735 евро, свидетельствует его декларация о доходах, сообщает LETA.

В частности, на посту парламентского секретаря он в 2024 году заработал 82 929 евро, а в Латвийской ассоциации малой гидроэнергетики получил зарплату в размере 5692 евро. Ещё 40 евро Ирбе получил в виде процентов от "Swedbank", а 74,97 евро — как прочие доходы от ООО "TM Recycling".

По состоянию на 31 декабря 2024 года его долговые обязательства составляли 16 237 евро.

В конце прошлого года Ирбе был единственным владельцем ООО "Forca", а также владел 50% капитала ООО "Latenergo". Согласно данным "Firmas.lv", с февраля этого года он больше не является участником "Forca".

Также на 31 декабря 2024 года в пользовании Ирбе находились земельный участок и здания в волости Глуда.

В его собственности был мотоцикл "Kinroad Black Cyclone" 2011 года выпуска, а во владении — легковой автомобиль "Toyota Rav4" 2021 года.