Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Парламентский секретарь Ирбе в прошлом году заработал 88 700 евро 1 776

Политика
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Парламентский секретарь Ирбе в прошлом году заработал 88 700 евро
ФОТО: LETA

Парламентский секретарь Министерства климата и энергетики (МКЭ) Янис Ирбе в прошлом году заработал 88 735 евро, свидетельствует его декларация о доходах, сообщает LETA.

В частности, на посту парламентского секретаря он в 2024 году заработал 82 929 евро, а в Латвийской ассоциации малой гидроэнергетики получил зарплату в размере 5692 евро. Ещё 40 евро Ирбе получил в виде процентов от "Swedbank", а 74,97 евро — как прочие доходы от ООО "TM Recycling".

По состоянию на 31 декабря 2024 года его долговые обязательства составляли 16 237 евро.

В конце прошлого года Ирбе был единственным владельцем ООО "Forca", а также владел 50% капитала ООО "Latenergo". Согласно данным "Firmas.lv", с февраля этого года он больше не является участником "Forca".

Также на 31 декабря 2024 года в пользовании Ирбе находились земельный участок и здания в волости Глуда.

В его собственности был мотоцикл "Kinroad Black Cyclone" 2011 года выпуска, а во владении — легковой автомобиль "Toyota Rav4" 2021 года.

×
Читайте нас также:
#декларация о доходах
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео