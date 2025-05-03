Министерство внутренних дел подготовило проект правительственного постановления, предусматривающий передачу 20 находящихся в ведении Государственного агентства обеспечения автомобилей украинским учреждениям.

Автомобили предназначены для подразделений Министерства обороны Украины, военного госпиталя Национальной гвардии Украины, подразделений Пограничной службы Украины, Национального парка Херсонской области, сельского совета села Грушевка в Днепропетровской области, сельского совета села Боровая в Харьковской области, сельского совета села Побужское в Кировоградской области, городского совета города Семёновка в Черниговской области, детского дома-интерната в Днепропетровской области и сельского совета села Белозерка в Херсонской области.

Министерство внутренних дел уже неоднократно передавало украинским властям различное оборудование и транспортные средства, купленные на средства латвийских налогоплательщиков.