В Риге достроят вокзал–призрак: в Латвии подсчитали сколько денег даст ЕС до 2027 года

Экономику Евросоюза с околонулевым ростом сегодня можно оценивать как угодно, но только не как выздоравливающую. Однако именно Фонд оздоровления продолжает являться основным источником финансирования из Брюсселя.

На прошлой неделе о его "быстром прогрессе", "доступности эластичного финансирования" и "уменьшении административной нагрузки" отчитался в правительстве глава Минфина Арвилс Ашераденс.

Следуют объемные инвестиции в экономику

Всего на период 2021–2027 гг., на которые запущена особая линия финансирования после пандемии коронавируса, для нашей страны предусмотрены 4 миллиарда 231 миллион евро.

В отчете министерства указывается, что 1–й квартал 2025 года по освоению средств ЕС в Латвии был ознаменован "существенным подъемом" в условиях инвестиций, отборе проектов и новых проектных договорах — следуют объемные инвестиции в экономику".

В частности, только за первые два месяца нового года на 6% увеличился объем утвержденных инвестиционных правил, на 8% — отбор проектов, на 7% — заключенных договоров.

Как Латвия потратит европейские деньги:

первым приоритетом ЕС в республике является "более социальная Европа" — на это выделяется 1,219 млрд евро;

следующие позиции — "более зеленая Европа" — 1,058 млрд;

"более умная Европа" — 805 млрд;

"более соединенная Европа" — 696 млн;

"Европа, более близкая жителям" — 264 млн;

и, наконец, переход на климатическую нейтральность — 184 млн.

Много или мало денег выделяет ЕС? Если размазать общее масло на бутерброд, то получаем 604 миллиона евро в год. Расходная часть бюджета Латвии в 2025 году — 17,09 млрд. Соответственно полученные от Брюсселя средства составляют примерно 3,5% от общего объема.

Разумеется, здесь не учтены прочие программы ЕС для Латвии — погектарные платежи для крестьян, фонды выравнивания, регионального развития и т. д.

Передовики и отстающие

Нынешний год является рубежным для освоения средств — после него остается только два года, когда все нужно будет, что называется, финализировать. Пока же показатели введения Фонда оздоровления в Латвии не особо блестящи — по исполнению показателей доля составляет 49%, получено же из Еврокомиссии 41% средств.

Если отследить выполнение договоров по разным отраслям, то ведущую позицию занимает энергетический сектор: программы REPower EU получили уже 48,9% всего объема денег. Затем следует социальная сфера — программы уменьшения неравенства оплачены на 31,9%.

С другой стороны, очень слабенько осуществляется освоение еврофондов по линии трансформации экономики и производительности — 20,2%, а также цифрового перехода — 19,5%.

Поэтому на 2025 год Министерство финансов будет делать упор именно на внедрение еврофондов в реальный сектор — "вложения в инфраструктуру, производительность, содействие экспорту, конкурентоспособность человеческого капитала".

Не хочешь — заставим

До мая сего года Министерство финансов направит в правительство проекты решений по "планам дисциплины". В них будут определены правила осуществления проектов, графики работ по отбору, финансовые потоки для портфеля каждого из ведомств.

Минфин, как указано в документе для Кабинета министров, намерен продолжать "неформальные консультации с Европейской комиссией".

Одновременно ведомство А. Ашераденса отчиталось, что нашло в закромах родины 285 000 евро. "Остаток грантов более нельзя использовать для инвестиций", поэтому их предложено направить на "рефинансирование расходов государственного бюджета". Всего лишь крошечка под столом, однако — трогательная забота. Для сравнения: еще одна находка в размере 1,8 млн евро из неиспользованного финансирования Европейской экономической зоны и Норвегии на период 2014–2021 гг. была щедрой рукой перенаправлена жителям Украины.

Закроют дыру Rail Baltica в ущерб столице

На днях национальный портал правовых актов также распространил информацию от Минфина (ответственная старший эксперт Отдела программ Илзе Олсоне) о том, как перенаправляются средства Фонда оздоровления.

В частности, инвестиция Министерства сообщения под индексом 1.1.1.1.i "Конкурентоспособный железнодорожный пассажирский транспорт в общей системе общественного транспорта города Риги" в размере 114 млн евро перенаправляется на осуществление строительных работ очереди 2B Центрального вокзала Риги. Тем самым придется "отказаться от осуществления проекта постройки инфраструктуры общественного транспорта самоуправления государственного города Рига (быстроходных линий общественного транспорта) — 40 миллионов евро, а также создания инфраструктуры зарядки безэмиссионных поездов — 74 миллиона евро".

То есть вокзал–призрак все–таки достроят — однако за счет батарейных электричек и, судя по всему, пресловутых пунктов мобильности, которые Рижская дума под водительством уходящего мэра Вилниса Кирсиса уже успела разрыть на нескольких железнодорожных станциях в черте столицы. Весьма элегантная подстава партайгеноссе, учитывая, что и градоначальник, и министр финансов принадлежат к одному и тому же "Новому Единству"…

Из одного кармана в другой

Вообще складывается впечатление, что в рамках межпартийного разделения труда всякому участнику правящей коалиции позволили брать денежку со своей синекуры и перекладывать в этих же рамках.

Так, Союз зеленых и крестьян контролирует Министерство благосостояния — и теперь оно отбирает у него средства из программы 3.1.2.3.i "Долгосрочная устойчивость и непрерывность услуг социального ухода" — 36,2 млн евро, из которых 29 млн передаются Министерству экономики на проекты строительства домов с низкой арендной платой, а также остаток в 7,2 млн от щедрот на вспомогательные средства инвалидов.

Причем полученные Минэкономики деньги ведомство Викторса Валайниса (СЗК) не потратит на стройку напрямую, но выделит в виде "займов девелоперам недвижимого имущества".

То есть предполагается, что эти суммы в перспективе еще и возвратить удастся, причем с процентами. Интересно, знает ли Брюссель о чудесах, которые происходят в Латвии с его деньгами.