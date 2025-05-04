В воскресенье вечером несколько сотен человек собрались у Памятника Свободы на концерт, посвящённый 35-летию восстановления независимости Латвии.

Вот как живописует событие корреспондент агентства LETA:

Часть людей укрылась под зонтами, поскольку идёт дождь. Небо затянуто тёмными тучами, сквозь которые временами пробиваются солнечные лучи.

Выступления сопровождаются аплодисментами и возгласами радости. У некоторых присутствующих в руках латвийские флажки и цветы в красно-бело-красных тонах.

Перед концертом с речью к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня. Миериня отметила, что Латвия однажды уже отстояла свою борьбу, но это не значит, что она завершена. «Дух империализма не исчез, и видно, насколько свобода уязвима», — сказала Миериня.

После концерта на Площади Свободы ожидаются народные танцы с участием постфолк-группы «Rikši».

Как сообщалось ранее, 4 мая отмечается 35-я годовщина провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

В тот день у здания парламента весь день стояли тысячи людей, следивших за голосованием. Депутатов, проголосовавших за восстановление независимости Латвии и направлявшихся на митинг в Даугавмалу, встречали цветами и громкими овациями. Коммунисты и представители Интерфронта, отказавшиеся участвовать в голосовании, покидали здание парламента через чёрный ход.

В тот же день президенту СССР Михаилу Горбачёву отправили обращение, в котором сообщалось, что Латвийская Республика начинает переходный период для восстановления государственной власти «де-факто». Подобное обращение было направлено также правительствам стран мира, народам СССР и демократическим движениям.