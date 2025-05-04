Латвия сделает ставку на атомную энергию? 2 1170

Дата публикации: 04.05.2025
Правительство рассмотрит доклад о возможности строительства в Латвии атомной электростанции.

На ближайшем заседании правительства будет рассмотрено информационное сообщение министерства климаты и энергетики о возможности в будущем использовании атомной энергии, для чего или Латвии придется самой строить АЭС или сделать соединение с АЭС в Эстонии или Литве. Кстати, парламент Эстонии уже концептуально одобрил развитие в стране атомной энергетики. Таким образом, более реалистическим выглядит сценарий сотрудничества Латвии именно с Эстонией, если наши соседи первыми построят АЭС.

В докладе говорится, что если все-таки строить свою АЭС, то нужно будет определить территорию и главное - решить вопрос с хранением отходов ядерного топлива. Что касается мест для строительства АЭС, то эксперты предлагают рассмотреть или морской берег Балтийского моря (Павилоста, Папе, Овиши) или местечко Ацоне в Рижском районе.

Отметим, что есть три варианта получения дополнительной электроэнергии в дополнение к основным мощностям, получаемым за счет TEC-1 и TEC-2 и за счет каскада Даугавской гидроэлектростанции: это солнечные панели и ветряные генераторы (сухопутные и прибрежные), развитие водородного производства и атомные электростанции.

Очевидно, что с учетом затрат на строительство и содержание (обслуживание) АЭС - на реализацию данного проекта в Латвии уйдут долгие годы. Даже если будет принято решение строить мини-АЭС - так называемые маленькие модулярные реакторы с повышенной безопасностью и уменьшенным объемом радиоактивных отходов.

Автор - Абик Элкин
