Ринкевич призвал объединиться в день независимости Латвии

Дата публикации: 04.05.2025
ФОТО: LETA

35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели - свободной, независимой Латвии - и я убежден, что мы способны сделать это и сегодня, сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем поздравлении по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.

Хозяин Рижского замка напоминает, что 4 мая 1990 года с букетами фиолетовой и белой сирени в руках гордые и полные надежд люди встречали у здания Верховного совета в Старой Риге депутатов, подавляющее большинство которых проголосовало за восстановление независимости Латвийской Республики.

По его словам, в то время за спиной Верховного Совета стояли патриоты Латвии, которые показали, что хотят решать и делать все сами, хотят говорить на латышском языке и развивать свою культуру, хотят видеть правду, а не пятилетние планы. Президент Латвии подчеркивает, что патриоты хотели строить Латвию, а не стагнировать в разлагающейся империи. Ринкевич выразил благодарность всем, кто защищал, создавал и по-настоящему любил Латвию на протяжении 35 лет.

"35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели. Цель, которая важнее повседневных разногласий. Свободная, независимая Латвия. Я убежден, что и сегодня мы способны это сделать", - сказал президент Латвии.

В своем поздравлении он призывает отмечать восстановление независимости, подчеркивая, что праздновать и радоваться так же важно, как и защищать. Президент призывает людей встретиться с близкими, поздравить соседей, с которыми они никогда не общались, и порадоваться вместе с незнакомцами. Он считает, что если у нас одна цель, то "мы не чужие, мы все свои, мы - Латвия".

