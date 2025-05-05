За полтора года до парламентских выборах политики вступили в битву за... голоса диаспоры.

Прошли те времена, когда соотечественники за рубежом мало влияли на результаты сеймовских выборов. Только по самым скромным подсчетам сейчас за пределами Латвии постоянно проживают порядка 240 тысяч наших избирателей и это уже очень значительно!

Тех политиков, чьи избиратели сосредоточены главным образом не в Риге, а в регионах, нынешняя избирательная система не устраивает, ведь наши граждане за рубежом на выборах в Сейм автоматически голосуют за кандидатов в Рижском избирательном округе.

Лидер Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе в эфире ЛТВ заявил, что существующая система, когда латвийские граждане, проживающие в эмиграции, "приписаны" к рижскому избирательному округу, возможно, уже не соответствует Конституции, в которой говорится о пропорциональных выборах в Сейм. То есть о том, чтобы от каждого округа избирались депутаты пропорционально количеству жителей данного округа.

По мнению шефа "зеленых и крестьян", было бы справедливо разрешить нашим эмигрантам голосовать за кандидатов в том избирательном округе, где они проживали (были задекларированы) до отъезда из Латвии на ПМЖ.

"Так происходит в США - американские дипломаты, работающие в посольствах и консульствах за рубежом, голосуют на выборах за тот штат, выходцами из которого они являются", - отметил политик. Нынешняя система за счет латвийских эмигрантов позволяет еще увеличить количество депутатских мандатов, которые "положены" Риге в Сейме.

Напомним, что именно сейчас в парламенте как раз "открыт" закон о выборах в Сейм и депутаты уже начали активно вносить в него поправки. Вероятно, скоро появится и поправка, касающаяся правил голосования латвийских граждан, постоянно проживающих в других странах.