Уже на этой неделе в рамках внеочередного заседания депутаты Сейма заслушают и наверняка проведут дебаты по докладу правительства о фискально-структурном плане на 2025-ый год. Соответствующее "Сообщение о прогрессе" уже отправлено в Брюссель для оценки Еврокомиссией.

В предисловии к объемному докладу министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркивает, что "сейчас мы сталкиваемся с двумя фундаментальными глобальными вызовами. Во-первых, странам ЕС нужно стремительно и существенно увеличить оборонительную способность и начать развивать свою военную индустрию. В Латвии мы планируем двигаться к расходам на оборону в размере 5% от ВВП. Во-вторых, заявление США от 2-го апреля о введении всеобъемлющих таможенных тарифов негативно повлияет на экономику государств и существенно повысит неопределенность. Эти два вызова имеют существенное фискальное влияние".

Между тем, прогнозы и оценки ситуации экспертами минфина не выглядят чересчур пессимистичными. Напротив, в докладе утверждается, что "после экономического падения в размере 0,4% от ВВП в 2024-м году, латвийская экономика в этом году стабилизируется и покажет умеренный рост - 1,2% от ВВП". По версии экспертов минфина, в последующие годы прогнозируется ускорение роста экономики - до 2,1% в 2026-м и в дальнейшем - до 2,2%.

И хотя в докладе его авторы заверили, что "состояние латвийских публичных финансов хорошее", тем не менее содержится призыв "заботиться о фискальной дисциплине", поскольку из-за низкого роста экономики ожидается (точнее - это уже происходит!) снижение потока налоговых доходов. "Более низкие доходы и более высокие расходы на реализацию проектов еврофондов увеличивают дефицит и создают негативное фискальное пространство". В переводе на простой язык это означает, что все меньше будет "свободных" средств, которые можно было бы направить на реализацию тех или иных приоритетов - например, на демографию, здравоохранение...