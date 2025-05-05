В январе сухогруз «Vezhen» под флагом Мальты, обслуживаемый болгарской судоходной компанией, повредил латвийский коммуникационный кабель. Сейчас кабель отремонтирован. Латвийский Государственный центр радиочастот (LVRTC) обратился к болгарской компании с требованием возместить расходы на ремонт — почти полмиллиона евро, сообщает «Nekā personīga» ( ТВ3 ).

В Балтийском море подобные инциденты происходили и раньше. НАТО начала патрульную миссию для защиты критической инфраструктуры, но привлечение военных кораблей — это дорогостоящее решение. Альтернатива — надводные и подводные дроны, которые производятся и в Латвии.

Однако предприниматели утверждают, что до сих пор латвийская армия, Военно-морские силы и Министерство обороны проявляли крайне низкую заинтересованность и неохотно шли на сотрудничество. Поэтому многие производители сейчас продают свои разработки другим странам.

LVRTC в этом году планирует протестировать сенсоры, которые позволят защищать подводные кабельные системы связи. Необходимо, чтобы сенсоры покрывали весь протяжённый участок кабеля. Предусматривается возможность создания коридора шириной до пяти километров, чтобы фиксировать приближающиеся суда. В будущем сенсоры можно будет объединить в единую систему с морскими и подводными дронами.

«Мы рассматриваем квантовые и сейсмические сенсоры, которые можно использовать именно для охраны нашей морской инфраструктуры, улучшения реагирования и мониторинга. Планируем, когда наступит тёплый сезон, уже вместе с производителями провести тесты на нашей инфраструктуре и прийти к решению в течение этого лета, чтобы начать внедрение с осени. Такой у нас план», - пояснил председатель правления LVRTC Гирт Озолс.

В Латвии создан водный дрон. Один из прототипов уже побывал в Украине, выполнил 40 миссий, был подбит. Через несколько недель он снова отправится на боевые задания. У дрона бесшумные двигатели.

Платформа может использоваться для перевозки грузов, раненых и оружия во внутренних водоёмах. Вторая версия — дрон-камикадзе, способный двигаться со скоростью до 80 км/ч.

Председатель правления производителя водных дронов «NEWT21» Янис Гарисонс упрекает Министерство обороны в том, что оно лишь сейчас начало интересоваться в форме опросов, какие надводные и подводные дроны производятся в Латвии.

Эти новые системы могли бы стать гораздо более дешёвой альтернативой большим кораблям, которые ежедневно патрулируют Балтийское море. Надводные дроны производят семь компаний, подводные — две. В будущем необходимо наладить сотрудничество, чтобы объединить технологии, например, с воздушными дронами или подводными торпедами.

«Как компания, мы сейчас лучше понимаем, что нужно Украине и другим странам. А вот наши местные потребности до конца не ясны. Как и прогнозировали по воздушным дронам, проблемы не заставят себя ждать — с морскими дронами будет то же самое», - указал Гарисонс.

Министр обороны Андрис Спрудс обещает, что с будущего года государство может начать закупать эти новые системы.

«Сейчас вопрос в том, какой из этих прототипов конкурентоспособен, какой мы можем приобрести. Конечно, тут нужны ресурсы. В следующем году, если мы вновь будем двигаться к 5% (от ВВП на оборону), большая часть будет направлена на дроны. В том числе на морские дроны — те, которые могут заходить в море и вести мониторинг, а также дроны, находящиеся на кораблях, способные выдерживать сложные морские погодные условия и работать в воздухе в других условиях, чем на суше», - заверил Спрудс.

В Рижском техническом университете бывшие и нынешние студенты разработали подводные дроны. Есть три направления: для коммерческих клиентов — например, для обследования портов; для учёных — для мониторинга качества воды; и для военных — для обследования подводных кабелей и атак-камикадзе. Стоимость — от 100 до 200 тысяч евро в зависимости от комплектации и сенсоров.

«Сейчас есть интерес как со стороны стран ЕС, так и вне ЕС. Интерес большой, особенно к нашему соотношению цены и возможностей. Я не скажу, какие именно страны, но да — все ждут, хотят видеть тесты, готовы участвовать в пилотных проектах и закупить несколько единиц на начальном этапе», - рассказал соучредитель «SubMerge Baltics» Карлис Берзиньш.

На вопрос о количестве тестов и совместных проверок с вооружёнными силами, Берзиньш ответил: «Пока что с вооружёнными силами не было тестов».

По его мнению, такие тесты обязательно нужны. Также он считает, что совместно с вооружёнными силами необходимо развивать навыки запуска дронов с самолётов, вертолётов и кораблей. С помощью искусственного интеллекта нужно создавать технологии, позволяющие управлять целыми армиями подводных дронов.

В будущем студенческие дроны можно будет объединять с надводными системами других производителей. Один из разработчиков, Эрик Пуле, два года назад вместе с компанией «VIC TEC» создал десятиметровый скоростной катер.

Сейчас он уже с другой командой разрабатывает вторую, усовершенствованную версию дрона. Она сможет перевозить 5–6 тонн. Системы связи позволят управлять дроном из любой точки мира и поражать цели на расстоянии в тысячи километров. Его можно будет оснастить системами ПВО, торпедами, а также средствами искусственного интеллекта для распознавания судов, приближающихся к критической инфраструктуре.

«Дрон можно отправить в дальнюю миссию, а оператор будет находиться в любой точке мира, поскольку вся система управления работает через спутник и другие коммуникации, о которых я публично не расскажу. Таким образом, оператор сможет управлять не одним, а до 10 дронов одновременно, используя различные ассистенты автоматизации. Это может быть целый флот, управляемый одним человеком», - пояснил Пуле.

Консультант по развитию Карлис Брокс Путиниш добавляет: «Есть страны-члены НАТО и есть партнёры НАТО — это я могу раскрыть. У нас подписаны протоколы о намерениях, так что разработки ведутся, но более подробной информации сейчас разглашать не можем».

На вопрос, была ли задействована латвийская сторона, Пуле ответил: «Год назад, когда мы начали разработку первого прототипа, я пошёл в Министерство обороны, чтобы презентовать концепт, идею и наше видение, как защищать морскую границу Латвии и восполнить дефицит военных кораблей. Но на презентации я не получил ни вдохновляющей обратной связи, ни конкретных пожеланий от наших сил. Что именно нужно для охраны морских рубежей — мне не сказали».

Пока армии и погранслужбы других стран уже заключают контракты с компаниями на покупку целых флотов дронов, в Латвии есть бюрократические препятствия для их тестирования с техникой вооружённых сил.

«Я спросил, можно ли использовать морскую инфраструктуру для тестов. Ответ был положительным: можно, но нужно подать заявление, участвовать в гранте, пройти закупочную процедуру — тогда, возможно, разрешат выход в море и использование инфраструктуры. Таков порядок. Не сказали, хорошо это или плохо. Но на вопрос о тестах — дали такой ответ», - уточнил Пуле.

До сих пор тестов с вооружёнными силами не было, подчёркивает Пуле.

Командир Военно-морских сил согласен с предпринимателями: процедуры действительно бюрократичны и медлительны. Украинский пример показывает, что возможно создать среду, в которой армия и инженеры работают плечом к плечу. В Латвии, к сожалению, этого нет. Военно-морские силы хотят и планируют внедрение беспилотных систем на воде.

«Это вызов не только для Латвии. Мы говорили с другими ВМС: закупочные процессы, определённые законом о госзакупках, нужно пересматривать. Именно в этом направлении, чтобы быстрее достичь результата. Как это будет сделано — не в моей компетенции. Но есть примеры, например, Нидерланды, где процедура госзакупок была изменена», - рассказал командир Военно-морских сил Марис Поленц.

Министр обороны добавил: «Мы открыты, мы абсолютно уверены, что здесь есть потенциал, и эти шаги нужно предпринимать. Рано или поздно мы придём к конкретным проектам».

Несколько производителей морских дронов, к которым обратилась передача «Nekā personīga», отказались от интервью по соображениям безопасности. Те, кто согласился, не разрешили снимать производственные помещения и избегали публичной критики Министерства обороны, опасаясь, что это может повредить в будущем. Предприниматели предупреждают: новые стартапы могут покинуть Латвию, потому что военные индустрии других стран активно интересуются новыми разработками, пытаются их выкупить и переместить производство за границу. Если наши Вооружённые силы и Министерство обороны не будут действовать активнее, Латвия может потерять эти инновационные решения.