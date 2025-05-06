"В нынешнем Сейме две трети депутатов не поддерживают поправки к конституции, которые привели бы к изменению системы выборов, порядка избрания президента или же расширения его функций", — констатировал недавно Эдгарс Ринкевич. Впрочем, едва ли такая позиция парламента стала для него сюрпризом.

Рискнем сделать вывод, что когда в феврале глава государства призвал политиков начать дискуссию об изменениях в избирательной системе и о возможном избрании президента всенародным голосованием, он и не сомневался в таком отношении депутатов. А именно: что они даже не начнут обсуждать столь радикальные идеи, как переход на другую систему выборов Сейма (к примеру, на смешанную систему — половина по партийным спискам и половина по одномандатным округам) или предоставление права "простым" гражданам избирать главу государства.

Народ безмолвствует

Отметим, что попытки добиться перехода на всенародные выборы президента предпринимались чуть ли не с конца 90–х годов. Кстати, все опросы общественного мнения на протяжении четверти века показывали, что всенародное избрание президента поддерживает большинство латвийцев.

Однако политики с завидным упорством отвергали этот "разгул демократии" и "приступ народовластия". Аргументы приводились самые разнообразные: народ может выбрать неправильного президента, который заведет страну не туда; на исход выборов могут повлиять внешние силы (читай: рука Москвы); всенародные выборы будут означать чуть ли не отказ от парламентской республики и переход к президентской республике с расширением полномочий президента.

В общем, менялись парламентские созывы, но не менялся настрой депутатского большинства — выборы президента должны и дальше быть привилегией Сейма.

Как известно, депутаты нынешнего созыва без восторга (это мягко сказано) встретили инициативу Ринкевича о предоставлении президенту права выдвигать кандидатов на пост госконтролера, омбудсмена и президента Банка Латвии. Хотя это предложение если и расширяет полномочия главы государства, то весьма минимально — все равно последнее слово в утверждении этих кандидатов принадлежит Сейму.

Напрочь отвергались и попытки избирать половину депутатов по одномандатным округам.

И если в прежние мирные годы политическая элита не была готова на "революцию" в избирательной системе, то теперь, "в условиях военного времени", они и слушать не хотят о подобном.

Даже попытка Ринкевича немного облегчить процедуру запуска референдума была воспринята даже его бывшими однопартийцами — депутатами Сейма от "Нового Единства" скептически: мол, нельзя давать пятой колонне даже минимального шанса использовать латвийскую систему референдума для раскачивания ситуации.

Уменьшить политическую конкуренцию

Максимум, на что готовы депутаты, так это на косметические изменения в Законе о выборах Сейма, и то эти изменения скорее направлены на уменьшение политической конкуренции, а не на расширение прав и возможностей избирателей.

Поправки в данный закон уже на минувшей неделе начала рассматривать комиссия парламента по госуправлению и делам самоуправлений.

Так, ныне независимый депутат А. Целяпитерс предложил вдвое увеличить минимальное количество людей в партии для того, чтобы эта партия имела право участвовать в сеймовских выборах. Напомним, что для участия в парламентских выборах в партии должно быть не менее 500 человек. Поправки предполагают, что для участия в парламентских выборах нужно будет выполнить требование иметь в партии не менее 1000 членов.

Отметим, что, согласно регистру политических организаций, сейчас в Латвии реально действует 57 партий. Из них 1000 членов имеют де–юре хорошо если 9 партий.

Многие в данном предложении депутата А. Целяпитерса усматривают попытку нынешних парламентских партий таким образом уменьшить конкуренцию. Так или иначе, но данную поправку комиссия Сейма во втором чтении поддержала. Крайне резко против попыток уменьшить политическую конкуренцию в программе LTV1 "Что происходит в Латвии?" высказалась политолог Ивета Кажока. Она напомнила, что уже прежде находящиеся у власти политики всячески ограничивали конкуренцию. Это и запрет участия в муниципальных выборах объединений избирателей, это и условие, что в выборах в Сейм может участвовать лишь партия, которая была создана не менее чем за год до выборов и в которой насчитывается не менее 500 членов. Впрочем, едва ли ее крик души как–то подействует на законодателей.

Голосовать "за другой округ" и запрет баллотироваться

Предлагается и резко увеличить сумму залога для участия в сеймовских выборах: партия или политическое объединение, дабы быть допущенной к выборам в Сейм, должна будет внести на счет Центризбиркома сумму в размере 11 минимальных месячных зарплат, что на данный момент составляет 8140 евро.

Но если это предложение комиссия на следующем заседании наверняка поддержит, то предложение Юриса Вилюса из Объединенного списка позволить избирателям, находящимся в одном избирательным округе — например в Риге, голосовать за список в другом избирательном округе — например, за список в Латгалии, почти наверняка будет отклонено. Такой хаос уж точно создавать нельзя!

Предварительно депутаты одобрили поправку о запрете баллотироваться тем гражданам ЛР, которые в свое время были осуждены за тяжкие преступления (против человечности, мира, за геноцид, за военные преступления, за преступления против государства), даже если судимость к моменту выборов уже была погашена.

Без перемен

Совершенно очевидно, что слуги народа не намерены отказываться от нынешней системы выборов — сугубо по партийным спискам. Хотя в конституции о партийной системе ничего не сказано.

Статья 6–я конституции говорит лишь о том, что "Сейм выбирают на всеобщих, равноправных, прямых, закрытых и пропорциональных выборах". Таким образом, чтобы изменить систему выборов парламента, создав и одномандатные округа, в Сейме вовсе не нужно конституционное большинство в 67 голосов. Как говорится, была бы политическая воля.

А нужны ли такие изменения? С учетом того, что от выборов к выборам явка только снижается и опросы демонстрируют тотальное недоверие жителей к парламенту, вероятно, все–таки необходимость в таких изменениях есть.

Вот только тем, кто у власти, ничего менять не хотят — их, само собой, все устраивает.