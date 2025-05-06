Перед выборами опять появились призывы к созданию блоков против кого-то и "красные линии"

Эту же стало "традицией": перед каждыми выборами та или иная политическая сила обращается к политическим конкурентам с призывом "дружить против кого-то". На сей раз с таким призывом к блокированию против и к созданию "красных линий" вышла партия "Прогрессивные".

Партия "Прогрессивные" призывает "Новое Единство" и Национальное объединение подтвердить, что после выборов они не сформируют в Рижской думе коалицию с партией Айнарса Шлесера "Латвия на первом месте" (ЛПМ), сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь "Прогрессивных" Летиция Лива Лукьянска.

"Прогрессивные" обратилась к "Новому Единству" и Нацобъединению, которые, согласно социологическим опросам, имеют реальные шансы пройти в Рижскую думу, с предложением подписать меморандум о том, что в думе следующего созыва они не будут работать в одной коалиции с ЛПМ.

"Предстоящие выборы - это выбор между развитием Риги как европейского города и возвращением к власти прокремлевских сил, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже сейчас должны знать, какие партии готовы сотрудничать с Шлесерсом, а какие никогда этого делать не станут", - подчеркнул кандидат "Прогрессивных" в мэры Риги Виестурс Клейнбергс.

"Прогрессивные" предлагают в меморандуме решительно дистанцироваться от всех политических сил, придерживающихся прокремлевских взглядов. В проекте документа подчеркивается, что нельзя допускать к руководству самоуправлением силы, которые оправдывают агрессивную политику России, отказываются осудить войну против Украины или выступают против латышского языка как единственного государственного.

Отметим, что, согласно последним опросам, проведенным социологами SKDS, именно партия Шлесерса "Латвия на первом месте" стала самой популярной и в Риге, и на уровне всей страны. То есть, если бы выборы в Сейм и в Рижскую думу проходили бы в апреле, то первой к финишу пришла бы данная политическая сила. Напомним, что выборы в столичную думу пройдут 7-го июня.