Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Прогрессивные» против Шлесерса 1 1192

Политика
Дата публикации: 06.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Прогрессивные» против Шлесерса

Перед выборами опять появились призывы к созданию блоков против кого-то и "красные линии"

Эту же стало "традицией": перед каждыми выборами та или иная политическая сила обращается к политическим конкурентам с призывом "дружить против кого-то". На сей раз с таким призывом к блокированию против и к созданию "красных линий" вышла партия "Прогрессивные".

Партия "Прогрессивные" призывает "Новое Единство" и Национальное объединение подтвердить, что после выборов они не сформируют в Рижской думе коалицию с партией Айнарса Шлесера "Латвия на первом месте" (ЛПМ), сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь "Прогрессивных" Летиция Лива Лукьянска.

"Прогрессивные" обратилась к "Новому Единству" и Нацобъединению, которые, согласно социологическим опросам, имеют реальные шансы пройти в Рижскую думу, с предложением подписать меморандум о том, что в думе следующего созыва они не будут работать в одной коалиции с ЛПМ.

"Предстоящие выборы - это выбор между развитием Риги как европейского города и возвращением к власти прокремлевских сил, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже сейчас должны знать, какие партии готовы сотрудничать с Шлесерсом, а какие никогда этого делать не станут", - подчеркнул кандидат "Прогрессивных" в мэры Риги Виестурс Клейнбергс.

"Прогрессивные" предлагают в меморандуме решительно дистанцироваться от всех политических сил, придерживающихся прокремлевских взглядов. В проекте документа подчеркивается, что нельзя допускать к руководству самоуправлением силы, которые оправдывают агрессивную политику России, отказываются осудить войну против Украины или выступают против латышского языка как единственного государственного.

Отметим, что, согласно последним опросам, проведенным социологами SKDS, именно партия Шлесерса "Латвия на первом месте" стала самой популярной и в Риге, и на уровне всей страны. То есть, если бы выборы в Сейм и в Рижскую думу проходили бы в апреле, то первой к финишу пришла бы данная политическая сила. Напомним, что выборы в столичную думу пройдут 7-го июня.

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
2
0
0
20
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео