Предполагается, что эти меры затронут торговлю на сумму в 26 миллиардов долларов — притом что расходная часть бюджета ЛР в 2025 году составляет примерно 20 миллиардов долларов. Тем не менее это только начало — совокупные потери от торговой войны с Америкой могут за три года обойтись ЕС падением ВВП на 1,5%.

Наши же государственные деятели, как это часто бывает, поспешили выстроить особые отношения со Штатами.

Далеко до Ирландии

Нашей стране повезло в том плане, что латвийская экономика изначально не столь завязана на Штаты, как основные экспортеры товаров и услуг за океан из Старого Света — Ирландия, Италия, Германия. Так что подкомиссия Сейма по экспорту и конкурентоспособности во главе с Артурсом Бутансом (Национальное объединение) озаботилась финансово–экономическими узами с США — и с низкого старта возможен рост…

Прежде всего стоит обратить внимание, что иностранные инвестиции пока что представляют собой крайне незначительный источник финансирования для народного хозяйства ЛР по сравнению с потоком, идущим из фондов Евросоюза. Всего за три года, с 2022 по 2024 г., в стране было реализовано 40 инвестиционных проектов стоимостью 473 миллиона евро, причем создано 2308 новых рабочих мест.

По количеству созданных за эти годы иностранных предприятий лидирует — внезапно — Курземе (12), затем идут Рига (12), Земгале (2) и Видземе (2). В Латгалии, таким образом, не появилось ни одной фирмы на иностранные деньги…

Ларчик просто открывался: после налоговой реформы 2018 года Латвия стала менее конкурентоспособной для привлечения иностранных инвестиций, так как возросла налоговая нагрузка для вкладывающихся в наше народное хозяйство. Ставка на подоходный налог предприятия (ПНП) повышена до 20%, причем частные лица из–за рубежа вынуждены еще и платить подоходный налог с населения.

В настоящее время Латвия получает 20 тысяч евро с каждых 100 тысяч евро дивидендов. По инициативе подкомиссии, нужно было бы понизить ПНП до 15%, позволив инвесторам получать больше, тем самым мотивируя их вкладываться в нашу экономику. Прежде всего это коснется тех, кто везет доллары из США — ну и прочих союзных стран, Европейской экономической зоны и НАТО. Скажем, бизнесмены из Турции, Северной Македонии и Албании тоже могли бы, по прикидкам А.Бутанса и Ко, рассчитывать на скидки.

В чем интерес американцев?

"В данный момент решение особо важно, ибо прирастает интерес от инвесторов оборонной индустрии США (физических лиц), которые конкретно указывают, что планируют инвестировать, если будет изменена нынешняя налоговая модель для иностранных инвесторов", — указывается в материалах подкомиссии. "Налог был бы признан в государстве резиденции инвестора, существенно увеличив привлекательность Латвии и способность привлекать инвестиции".

10 апреля на заседании Координационного совета больших и стратегически значимых инвестиционных проектов решили:

Министерству финансов — подготовить поправки нормативного регулирования с целью уравновешения налоговой нагрузки иностранным инвесторам, одновременно уточнив покрытие групп инвесторов, на которых это распространится. Срок — до 12 мая.

Латвийскому агентству инвестиций и развития, а также Министерству экономики — оказать помощь Минфину в переговорах с Латвийской конфедерацией работодателей, Латвийской торгово–промышленной палатой, Советом иностранных инвесторов в Латвии и Американской торговой палатой в Латвии (AmCham).

Курочка по зернышку клюет

В настоящее время доходы от бизнеса в Латвии получают всего 910 граждан Соединенных Штатов. По данным на 2023 год, общая сумма брутто–дивидендов — 1 819 571 евро. То есть почти 2 тысячи долларов в год на человека. Не так уж много, согласитесь.

Однако: "Нормативные акты США предусматривают сравнительно уникальный принцип определения налоговой резиденции, основанный на гражданстве США и не зависящий только от фактического места жительства лица. С 2000 года между Латвией и США действует налоговая конвенция об избежании двойного налогообложения и неуплаты налогов в отношении подоходных налогов, в которой сказано, что США позволяют их резидентам или гражданам снизить подоходный налог США за фактически уплаченный в пользу этого резидента или гражданина либо в его пользу в соответствии с налоговой конвенцией налог в Латвии. Учитывая то, что в Латвии доход физических лиц от дивидендов освобожден от ПНП, не возникает двойного налогообложения, несмотря на то что к дивидендному доходу США применяется ПНП".

В Латвии от американских предпринимателей, работающих на местном рынке, за год было инкассировано налогов на 455 000 евро. Тем не менее Министерство финансов в направленном в Сейм документе признает США как "важного стратегического инвестора".

"Нет амбиций, что мы за час найдем готовое решение", — констатировал А.Бутанс на заседании подкомиссии. Разумеется, прозвучали и ссылки на геополитический контекст…

Экономика должна быть безопасной

Лига Бертулсоне, исполнительный директор и член правления Американской торговой палаты в Латвии AmCham, от имени 160 предприятий, входящих в данную структуру, подчеркнула магистральные направления инвестиций: информационные технологии, энергетика и инвестиции. "Экономическая безопасность — очень важный элемент национальной безопасности", — подчеркнула госпожа Бертулсоне.

В этой связи стоит напомнить, что в годину XIII Сейма и правительства А. К. Кариньша особые надежды возлагались на терминал сжиженного газа в Скулте, который курировался Новой Консервативной партией и ее генеральным спонсором Петерисом Рагаушсом, почетным консулом Латвии в Хьюстоне.

Данный проект даже получил статус "национального интереса" Но свежо предание, да верится с трудом. Тема импорта сжиженного природного газа из Америки как–то увяла сама собой.

Так что по всей вероятности, если уж за 35 лет восстановленной независимости участие США в нашей экономике не стало более–менее значимым — то и на будущее планировать особо нечего. Хотя, с другой стороны, трансатлантические торговые войны нам не повредят…