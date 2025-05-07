Из избирательных списков исключены уже 45 кандидатов

Политика
Дата публикации: 07.05.2025
LETA
Из списков кандидатов на муниципальных выборах исключены уже 45 человек - в основном из-за предоставления ложной информации, пишут общественные СМИ.

Часть исключенных кандидатов не имела права выдвигаться в соответствующем самоуправлении. Были и такие, кто не указал сведения о судимости, в том числе за рубежом.

Больше всего кандидатов пришлось исключить из списков избирательной комиссии Саулкрастского края - четверых. В других самоуправлениях число исключенных варьируется от одного до трех человек.

Решение об исключении избирательные комиссии принимают на основе данных из различных регистров. Например, нередки случаи, когда в качестве основания для участия в выборах кандидат указывает рабочее место в одном самоуправлении, а юридический адрес предприятия находится в другом крае. В таких случаях кандидат подлежит исключению из списка.

Что касается судимостей, избирательным комиссиям пришлось проводить углубленную проверку, поскольку на выборах решили баллотироваться несколько лиц, ранее осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за пределами Латвии, видимо, рассчитывая, что это останется незамеченным.

"Самый сложный процесс - это работа с кандидатами, которые нарушили закон. Чаще всего они были осуждены за границей, и необходимо получить полную информацию, чтобы принять решение, может ли кандидат баллотироваться или нет", - говорит председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

По ее словам, кандидаты из списков исключались равномерно по всем регионам, а если говорить о принадлежности к определенной партии, то больше всего исключенных - из объединения "Младолатыши".

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
