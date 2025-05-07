Что повлияет на выбор жителей на предстоящих 7 июня муниципальных выборах? Ответ на этот вопрос искала передача «900 секунд» (ТВ3).
Почти треть участников опроса (31%) в возрасте от 18 до 65 лет указали, что основным критерием при выборе будет личность кандидатов в партийных списках. 22% примут во внимание работу нынешнего руководства своего самоуправления.
Для 16% важны предвыборные программы партий.
Каждый десятый обратит внимание на интервью кандидатов в депутаты в СМИ.
Меньшее значение имеют предвыборные обещания партий, рейтинги, коммуникация в соцсетях, личные встречи с избирателями или реклама.
1% граждан указали, что на их выбор ничто не повлияет.
3% сообщили, что не будут голосовать и не примут участия в муниципальных выборах 7 июня.
Четверть (25%) опрошенных не дали ответа на этот вопрос.
