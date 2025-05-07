Что повлияет на выбор жителей на предстоящих 7 июня муниципальных выборах? Ответ на этот вопрос искала передача «900 секунд» ( ТВ3 ).

Почти треть участников опроса (31%) в возрасте от 18 до 65 лет указали, что основным критерием при выборе будет личность кандидатов в партийных списках. 22% примут во внимание работу нынешнего руководства своего самоуправления.

Для 16% важны предвыборные программы партий.

Каждый десятый обратит внимание на интервью кандидатов в депутаты в СМИ.

Меньшее значение имеют предвыборные обещания партий, рейтинги, коммуникация в соцсетях, личные встречи с избирателями или реклама.

1% граждан указали, что на их выбор ничто не повлияет.

3% сообщили, что не будут голосовать и не примут участия в муниципальных выборах 7 июня.

Четверть (25%) опрошенных не дали ответа на этот вопрос.