Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») уверены, что правоохранительные органы и службы безопасности страны готовы обеспечить порядок 9 мая и предотвратить возможные провокации, если таковые возникнут, заявили они журналистам после встречи в среду, пишет LETA.

Ринкевич отметил, что и он, и Силиня регулярно следят за подготовкой ответственных служб. В частности, в четверг, 8 мая, у президента запланирована встреча с министром внутренних дел, на которой обсудят как актуальные вопросы системы внутренних дел, так и ситуацию вокруг 9 мая.

«Службы действительно следят за ситуацией и информируют о своей готовности. Я считаю, что все наши ответственные структуры готовы», — сказал Ринкевич.

Он подчеркнул важность недопущения провокаций и выразил уверенность, что ответственные службы справятся с этой задачей.

Президент добавил, что павшие во Второй мировой войне будут почтены 8 мая на церемонии на Братском кладбище.

Силиня также подчеркнула, что регулярно получает отчёты от ответственных структур о ситуации, связанной с приближением 9 мая.

«Безусловно, службы готовы к различным ситуациям. Я также полагаюсь на то, что наши правоохранительные структуры, службы внутренних дел и службы безопасности будут следить за всеми событиями, которые могут произойти до или вокруг 9 мая», — заявила премьер-министр.

Она также отметила важность информирования общества. «Мы все проинформированы, что 9 мая — это дата, к которой мы готовы, и что наши правоохранительные органы выполнят свою работу по совести», — добавила Силиня.

Как уже сообщалось, Служба госбезопасности (СГБ) во вторник заявила, что в её распоряжении нет информации о готовящихся на 9 мая провокациях со стороны прокремлёвски настроенных лиц, однако полностью исключить такие действия нельзя.

СГБ совместно с Государственной полицией 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране.

Многие годы часть общества в Латвии отмечала 9 мая как день победы во Второй мировой войне. После начала войны России против Украины в 2022 году в Латвии было запрещено проведение празднований у памятника Советской армии в Пардаугаве, хотя люди всё равно собирались там в значительном количестве. Во второй половине года памятник был демонтирован.

В 2023 году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, направленных на дискредитацию и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также искажение исторических событий.