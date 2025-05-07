Напомним, что вчера партия "Прогрессивные" обратилась к партиям "Новое Единство" и Национальное объединение с призывом "дружить против" партии Шлесерса "Латвия на первом месте". "Прогрессивные" подготовили соответствующий меморандум, который по их замыслу должны были подписать представители Национального объединения и "Нового Единства". "Предстоящие выборы - это выбор между развитием Риги как европейского города и возвращением к власти прокремлевских сил, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже сейчас должны знать, какие партии готовы сотрудничать с Шлесерсом, а какие никогда этого делать не станут", - подчеркнул кандидат "Прогрессивных" в мэры Риги Виестурс Клейнбергс.

Как и можно было ожидать, Нацобъединение сразу же отклонило эту инициативу идеологически чуждых им "прогрессивных". Лидер Национального объединения на выборах в столичное самоуправление Эдвардс Ратниекс назвал эту инициативу «прогрессивных» простым предвыборным пиар-ходом. Он напомнил, что сами «прогрессивные» утром предлагают подписать меморандум, а вечером в нынешней Рижской думе «голосуют вместе с прокремлевскими силами». Вероятно, имеется в виду недавнее голосование в думе по вопросу о восстановлении ночного общественного транспорта. Национальное объединение голосовало «против», а «прогрессивные» с остальной оппозицией - «за».

Что же касается самого Шлесерса, против которого партия «Прогрессивные» призвала дружить, то лидер «Латвия на первом месте» в своем видеообращении заявил, что «прогрессивные» не могут предложить никакой прагматичной, профессиональной программы по развитию Риги. «Они могут только устраивать прайды — чтобы все танцевали и больше ничего!» - заявил А. Шлесерс и призвал блокироваться не против него, а вокруг него, чтобы «поднять Ригу и Латвию».