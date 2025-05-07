Если год назад в тот же период имелся положительный баланс в 42 миллиона евро, то ныне мы имеем минус в 521 миллион. Подобный дефицит в ЛР наблюдался в последний раз в годину ковида — в первом квартале 2021 года, когда превышение расходов над доходами достигло 526 миллионов.

Виновато государство

Баланс всеобщего правительственного бюджета Латвии составляют, по методологии Министерства финансов, центральное правительство, фонды социального обеспечения, местная власть. Первое руководит основным государственным бюджетом и бюджетами обособленных юридических лиц, вторые — государственным специальным бюджетом, третья — бюджетами самоуправлений.

И вот, к сожалению, именно государственный, основной бюджет и является причиной дефицита. Два прочих бодренько вздымают свои диаграммы выше нуля. Попробуем разобраться, что не так.

Согласно данным Государственной кассы, в первые три месяца текущего года налоговые доходы в Латвии выросли на 6,6%. Казалось бы, все должно быть в порядке. Однако в то же время на 9% уменьшились неналоговые поступления, на 4,9% — платные услуги, и, что самое главное, на 31,7% уменьшилась иностранная финансовая помощь.

Одновременно существенно выросли расходы страны: если вознаграждение за труд повысилось на скромные 3,3%, то затраты на товары и услуги — на 27,7%. Последняя цифра мало сказать что не бьется с официальным уровнем инфляции — просто больше нее в 20 раз. Ведь за 2024 год нам объявили ее общий уровень в 1,3% — а тут вдруг такое…

Дотации, пенсии, капвложения

Далее: по сравнению с прошлым годом на 38,2% выросли платежи бюджета по процентам; на 18,4% — субсидии и дотации; на 10,6% — капитальные расходы; на 9% — платежи социального характера; на 7,2% — взносы в бюджет ЕС.

Госкасса оговорилась, что в доходную часть бюджета включен неразделенный остаток средств на налоговом счету — 100,4 млн евро, но не включены пенсионные накопления 2–го уровня — 213,4 млн евро.

"Интенсивнейшее осуществление проектов фондов ЕС определило увеличение дефицита", — констатирует Минфин. При этом в абсолютных цифрах, по государственному основному бюджету, более всего стали тратить на субсидии и дотации — на 160 млн евро. В государственном специальном бюджете самую серьезную прибавку составила пенсия по возрасту — 63 700 000 евро. Самоуправления дали газу по капитальным вложениям, подняв их стоимость на 28 700 000 евро.

"В первом квартале, — сообщил депутатам Минфин, — уменьшились доходы иностранной финансовой помощи (–218 млн евро) в соответствии с инвестиционным циклом фондов ЕС, и одновременно были существенно более высокие расходы на проекты фондов выравнивания (+106 млн евро), Фонда оздоровления (+101 млн евро) и проекта Rail Baltica (+39 млн евро)".

В целом Латвия в первые три месяца на проекты, связанные с ЕС, потратила 522,6 млн евро — это самая крупная цифра с 2020 года, более чем вдвое превышающая уровень коронакризиса 2021–2022 гг.

Однако из–за особенностей брюссельской бухгалтерии нам в то же время было начислено от ЕС только 463,4 млн евро, что лишь ненамного превышает уровень "мертвого" 2021 года — 437,9 млн.

А у вас зарплата выросла?

Служба государственных доходов отрапортовала, что в первом квартале 2025 года фонд оплаты труда повысился на 5,6%, причем в частном секторе он обгонял общественный — соответственно 6,1% и 4,4%.

Это довольно неожиданно, ведь именно публичные юридические лица долгое время лидировали по трудовому вознаграждению. Вероятно, причина этому феномену чисто формальная — минимальная зарплата выросла с 1 января на 40 евро, достигнув тем самым 740 EUR. А в коммерческих предприятиях официально на минималке оформлено неизмеримо больше народу, чем в учреждениях государства самоуправления.

Некоторые изменения в налоговой сфере также повлияли на доходы государства — так, с 2025 года для выплаты физлицам сумм более 200 000 евро применяется повышенный налог в 3%. Это касается в первую очередь дивидендов. Одновременно государство на 7,1% больше вернуло налога на добавленную стоимость, что в первую очередь коснулось строительства, обрабатывающей промышленности и оптовой торговли.

Минфин с удовлетворением отметил: "На перевыполнение налогового плана в целом преимущественно воздействовали высокие поступления подоходного налога с предприятий, однако в дальнейшие месяцы прогнозируется выравнивание". Позитивное выполнение отмечено также в налогах на рабочую силу.

Что касается налогов для потребителей — НДС, акцизов — то хотя они и выросли по сравнению с 2024 годом, но все равно отстают от плановых показателей.

Ведомство Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") заранее подстилает соломку: "Хотя выполнение первого квартала и позитивное, однако в последующие месяцы ожидается невыполнение по отношению к плану, за год составив –1,1% (в общем бюджете –154 млн евро)".

Все идет по плану?

Так или иначе, Министерство финансов считает, что происходящее с деньгами Латвии "не свидетельствует о существенных рисках, которые повлияли бы на выполнение общих прогнозов".

Парламентский секретарь Минфина Янис Упениекс даже заявил на заседании комиссии Сейма, что "ситуация движется соответственно плану", потому настроение у ведомства — позитивное!

"Конечно, есть какие–то небольшие задержки, отклонения в одном или другом налоге, денежном потоке, или последовательности, как эти средства приходят, — признал господин Упениекс. — Они могут подвигаться по кварталам, это нормальная ситуация". Так или иначе, в фискальной отрасли положение нормальное.

Юлия Бурге, заведующая отделом фискального анализа и прогнозирования Минфина, указала, что ее ведомство регулярно отчитывается перед европейскими структурами. Все, что происходит ныне с бюджетом, имеет "объективные причины".

В любом случае государство внимательно следит, чтобы не потратить ни цента лишнего — так, в 2025 году более не осуществляется программа поддержки заемщиков. Зато сразу показалось в расходной статье отражение того, что "Министерство обороны купило военный инвентарь"…