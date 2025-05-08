В ближайшие годы должна проводиться такая фискальная политика, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Арвилс Ашерденс на внеочередном заседании Сейма, на котором рассматривается отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг.

Министр сообщил депутатам, что в конце прошлого года госдолг составил 19 млрд евро, или 47% от ВВП. Согласно текущим прогнозам Министерства финансов, в течение следующих трех лет долг увеличится до 53% от ВВП.

"Это тревожные новости", - сказал Ашерденс, отметив, что госдолг нужно удерживать на уровне 50% от ВВП, так как государство дополнительно сохраняет резерв ликвидности в размере 3-4% от ВВП для неотложных нужд.

"Поэтому мы должны договориться о максимально допустимом целевом показателе госдолга и проводить такую фискальную политику, чтобы госдолг не превышал 55% от ВВП. Это означает, что возможности увеличения расходов при умеренном росте без дополнительных мер будут очень ограниченными", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что в следующем году с высокой вероятностью госдолг сохранится на уровне ниже 55% от ВВП, но предупредил, что времена, когда отраслям автоматически выделялись дополнительные ресурсы, закончились. В будущем такие средства будут предоставляться только при наличии дополнительных источников дохода.

Параллельно, по словам главы Минфина, к 2029 году необходимо уменьшить до 1,5% от ВВП дефицит бюджета, поэтому в ближайшие три года потребуется значительное сокращение и оптимизация государственных расходов. В ближайшие годы государственному сектору предстоит сэкономить как минимум 450 млн евро. Это потребует сокращения аппарата госуправления, отказа от ряда функций, объединения учреждений и, возможно, министерств.

Напомним, что около полумиллиарда евро Латвия ежегодно платит за обслуживание государственного долга, погашая только проценты, без выплаты основной суммы. Таким образом, оплата только процентов почти в три раза превышает годовой бюджет образования страны.

В свою очередЬ, Ашераденс сообщил, что в первом квартале этого года налоговые поступления превысили прогнозы на 54 млн евро, однако в целом за год они, вероятно, составят лишь 99% от запланированного.

Тем не менее Минфин прогнозирует рост ВВП в этом году на 1,2% - в основном за счет восстановления внутреннего потребления. В целом до 2029 года прогнозируется стабилизация экономики с умеренным ростом.

В отчете о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг. дефицит бюджета в этом году прогнозируется на уровне 3,1% от ВВП, что на 0,2 процентного пункта больше запланированного, поэтому Минфин продолжит следить за его динамикой и при необходимости подготовит предложения по мерам, чтобы удержать дефицит ниже 3% от ВВП.

В среднесрочной перспективе при неизменной политике дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3% от ВВП в 2026 году, 3,2% - в 2027 году, 2,8% - в 2028 году и 2,3% - в 2029 году.

