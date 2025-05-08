Как заработать миллиарды в бюджет? Депутат призвал пойти по стопам Трампа 1 747

Дата публикации: 08.05.2025
В Сейме уже более 5 часов идут дебаты по финансово-экономической ситуации в стране.

К моменту подготовки этого материала в списке желающих выступить с трибуны значилось еще 5 человек... Между тем, уже более пяти часов продолжаются дебаты по ситуации в экономике и финансах Латвии. Поводом послужил доклад минфина о прогрессе в области фискальной политики. Как и можно было ожидать, с жесткой критикой действий правительства выступила оппозиция. Так лидер фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс подчеркнул, что последние пару лет мы больше уже не пытаемся сравнивать нашу экономику с экономикой Германии или Скандинавии, нам все сложнее уже даже сравнивать себя с Литвой и Эстонией, мы проигрываем фактически по каждому показателю. "ВВП Литвы растет более чем на три процента, приходит в себя и Эстония, а Латвия «оптимистично колеблется с ростом в один процент» и мы это называем стабильностью. Коллеги, это не прогресс, а закрепление отсталости", - сказал депутат.

В свою очередь, лидер фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в ходе дебатов предложил использовать опыт США, а именно - недавнее решение Трампа выдавать американские "золотые визы" тем иностранным бизнесменам, которые заплатят в казну США 5 миллионов евро. Шлесерс предлагает такие же «золотые визы» ввести и в Латвии — но только уменьшив сумму за такую визу до 1 миллиона евро. А именно: 500 тысяч вкладывает иностранный бизнесмен в экономику Латвии, а вторые 500 тысяч перечисляет в госкассу.

«Если мы в год привлекаем 1000 таких семей, то Латвия получает миллиард. Если привлекаем 10 тысяч семей, то это уже 10 миллиардов, из которых 5 миллиардов напрямую поступают в госбюджет», - заявил А. Шлесерс.

Автор - Абик Элкин
