Память об оккупации, насилии, депортациях и преследованиях, которые Балтийским странам принесли как нацистская Германия, так и сталинский режим Советского Союза, не должна быть стёрта, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич в День памяти жертв Второй мировой войны и победы над нацизмом, пишет ЛЕТА.

"Сегодня мы должны поблагодарить всех, кто боролся и победил нацизм. Призываю почтить и вспомнить миллионы жертв, чьи жизни были уничтожены ради остановки двух преступных режимов — чумы нацизма и сталинизма в мире. Это особенно важно ради будущих поколений", — отметил Ринкевич.

Президент напомнил, что окончание Второй мировой войны с капитуляцией нацистской Германии для большинства западных стран означало восстановление свободы и демократии. Однако для Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Центральной и Восточной Европы это стало началом новой тирании — под сапогом тоталитарной сталинской империи, Советского Союза.

"Нам принесли сталинскую оккупацию и бесправие на почти пятьдесят лет. Мы были стёрты с карты Европы", — подчеркнул президент.

Ринкевич указал, что многие европейские страны лишь в последнем десятилетии XX века смогли полностью восстановить свою свободу. Но XXI век не принёс мир — Россия, как правопреемница СССР, не признаёт ценности свободы, независимости, демократии и мира других государств.

Президент отметил, что Россия стремится заново переписать как собственную историю, так и историю всей Европы, избирательно её ревизируя, манипулируя коллективной памятью и демократическими ценностями европейских стран.

По словам Ринкевича, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны особенно важно помнить и рассказывать об этом (и особенно молодому поколения), чтобы никогда не допустить возрождения тоталитарных идеологий в Европе и в мире.

"Мы не должны допустить оправдания преступлений нацизма и коммунизма, а также любых проявлений антисемитизма", — заявил он.

8 мая во многих странах мира отмечается как день победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны. В Западной Европе 8 мая 1945 года стало днём восстановления свободы и независимости. В Латвии и странах Балтии этого не произошло — оккупация и насилие продолжились.

Лишь 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики", а 21 августа 1991 года был принят конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики", де-факто восстановивший независимость латвийского государства.

Во время Второй мировой войны в окрестностях Лестене и Джуксте проходили Рождественские бои, завершившиеся в начале января 1945 года. В этих боях впервые сражались друг против друга латышские части по разные стороны фронта: латышская 19-я гренадерская дивизия и 106-й гренадерский полк в составе Вооружённых сил Германии, а также 130-й латышский стрелковый корпус с двумя дивизиями в составе Красной армии Советского Союза.