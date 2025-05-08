Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент призвал правительство действовать ответственно в отношении Rail Baltica и airBaltic 1 710

Политика
Дата публикации: 08.05.2025
LETA
Изображение к статье: Президент призвал правительство действовать ответственно в отношении Rail Baltica и airBaltic

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Министерство сообщения и правительство действовать ответственно как в ходе реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", так и на пути развития латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", чтобы сдержать данные обещания.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг в Рижском замке Ринкевич встретился с министром сообщения Атисом Швинкой.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос содержания государственных дорог, актуальные задачи в железнодорожной отрасли, в том числе состояние железнодорожной инфраструктуры и необходимые меры по обеспечению ее долгосрочной деятельности, а также прогресс в реализации проекта "Rail Baltica". Кроме того, обсуждался план реализации реформы портов и подготовка авиакомпании "airBaltic" к первоначальному публичному предложению акций (IPO).

Президент подчеркнул, что реализация проектов государственного масштаба не всегда идет гладко, поэтому он призывает Минсообщения и правительство действовать ответственно и обеспечить выполнение данных обещаний. По его мнению, при этом особое внимание следует уделять и потребностям жителей в регионах, обеспечив им качественную и устойчивую дорожную инфраструктуру.

Президент сказал, что ожидает быстрого утверждения поправок к закону о портах, которые касаются оптимизации управления малыми портами.

Стороны обсудили актуальные вопросы внедрения железнодорожного проекта "Rail Baltica", прогресс в строительстве основной трассы. Президент обратился к министру с просьбой представить результаты оценки сокращения расходов на проект.

×
Читайте нас также:
#правительство #Rail Baltica #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео