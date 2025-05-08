Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Министерство сообщения и правительство действовать ответственно как в ходе реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", так и на пути развития латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", чтобы сдержать данные обещания.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг в Рижском замке Ринкевич встретился с министром сообщения Атисом Швинкой.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос содержания государственных дорог, актуальные задачи в железнодорожной отрасли, в том числе состояние железнодорожной инфраструктуры и необходимые меры по обеспечению ее долгосрочной деятельности, а также прогресс в реализации проекта "Rail Baltica". Кроме того, обсуждался план реализации реформы портов и подготовка авиакомпании "airBaltic" к первоначальному публичному предложению акций (IPO).

Президент подчеркнул, что реализация проектов государственного масштаба не всегда идет гладко, поэтому он призывает Минсообщения и правительство действовать ответственно и обеспечить выполнение данных обещаний. По его мнению, при этом особое внимание следует уделять и потребностям жителей в регионах, обеспечив им качественную и устойчивую дорожную инфраструктуру.

Президент сказал, что ожидает быстрого утверждения поправок к закону о портах, которые касаются оптимизации управления малыми портами.

Стороны обсудили актуальные вопросы внедрения железнодорожного проекта "Rail Baltica", прогресс в строительстве основной трассы. Президент обратился к министру с просьбой представить результаты оценки сокращения расходов на проект.