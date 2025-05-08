Итак, с сегодняшнего дня и до дня выборов запрещена предвыборная агитация на телевидении в связи с выборами в самоуправления 7 июня.

Приходи ко мне в палатку — не пожалеешь: в Латвии запрещена предвыборная ТВ-агитация

Впрочем, у участников выборов достаточно и других способов коммуникации с избирателями помимо рекламных роликов на ТВ.

Это и пресса, и интернет, включая, разумеется, социальные сети, и "встречи в палатках".

Кстати, о палатках — в Риге политические конкуренты буквально наступают другу другу на пятки: нередки ситуации, когда партия ставит палатку буквально в нескольких метрах от конкурентов. Так, недавно в Межапарке невольно встретились кандидаты в депутаты сразу от трех партий. Встреча прошла в дружеской, но конкурентной обстановке — политики ревностно следили, у какой палатки больше останавливается прохожих.

Основные игроки на выборах в Рижскую думу уже распланировали такие встречи с горожанами возле торговых центров и других бойких мест в микрорайонах практически до самих выборов. Дадут ли такие встречи "лицом к лицу" эффект — узнаем уже ранним утром 8 июня, когда избирательные комиссии сообщат результаты выборов.

Против кого дружить будем?

Между тем отдельные политические партии решили использовать не только старые проверенные методы общения с избирателями — на улицах города, но и старые политологические приемы привлечения внимания. Так, партия "Прогрессивные" на этой неделе вышла с призывом к "Новому Единству" и Национальному объединению уже сейчас, до выборов, подписать меморандум, в котором эти три партии возьмут на себя обязательство не сотрудничать при создании коалиции в Рижской думе после выборов с партией Шлесерса "Латвия на первом месте".

"Предстоящие выборы — это выбор между развитием Риги как европейского города и возвращением к власти прокремлевских сил, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже сейчас должны знать, какие партии готовы сотрудничать со Шлесерсом, а какие никогда этого делать не станут", — подчеркнул кандидат "Прогрессивных" в мэры Риги Виестурс Клейнбергс.

"Прогрессивные" предлагают в меморандуме решительно дистанцироваться от всех политических сил, придерживающихся прокремлевских взглядов. В проекте документа подчеркивается, что нельзя допускать к руководству самоуправлением силы, которые оправдывают агрессивную политику России, отказываются осудить войну против Украины или выступают против латышского языка как единственного государственного.

Как и можно было ожидать, Национальное объединение первым отказалось от навязчивого предложения "прогрессивных". Лидер Национального объединения на выборах в столичное самоуправление назвал эту инициативу "прогрессивных" простым предвыборным пиар–ходом. Он напомнил, что сами "прогрессивные" утром предлагают подписать меморандум, а вечером в нынешней Рижской думе "голосуют вместе с прокремлевскими силами".

Вероятно, имеется в виду недавнее голосование в думе по вопросу о восстановлении ночного общественного транспорта. Национальное объединение голосовало против, а "прогрессивные" с остальной оппозицией — за.

Понятно, что Национальное объединение, ушедшее в оппозицию к правительству лишь из–за нежелания быть в одной коалиции с "прогрессивными", не будет никаких документов с этой партией подписывать. Ведь это явно не понравится консервативному избирателю Нацобъединения.

Можно предположить, что и "Новое Единство" под разными предлогами не станет подписывать меморандум, чтобы не лишать себя после выборов возможностей для маневра.

Рижанам предлагают прайды и танцы

Что же касается самого Шлесерса, против которого партия "Прогрессивные" призвала дружить, то лидер "Латвия на первом месте" в своем видеообращении заявил, что "прогрессивные" не могут предложить никакой прагматичной, профессиональной программы по развитию Риги. "Они могут только устраивать прайды — чтобы все танцевали и больше ничего!" — заявил А. Шлесерс и призвал блокироваться не против него, а вокруг него, чтобы "поднять Ригу и Латвию".

Примечательно, что перед прошлыми — внеочередными — выборами в Рижскую думу в 2020 году с похожим меморандумом вышла Новая консервативная партия. На тот момент она призывала дружить против "Согласия" и Русского союза Латвии.

Закончилось тем же — никто меморандум не подписал, а сама фракция Новой консервативной партии в нынешней думе просто развалилась. Из четырех депутатов, избранных почти пять лет назад в столичную думу, трое сейчас баллотируются по списку "Нового Единства", а еще один пытается попасть и в новую думу от Национального объединения.

Аналогичные попытки создать блоки против кого–то, провести красные линии предпринимались и ранее как на выборах в самоуправления, так и на выборах в Сейм.

В ожидании войны компроматов

Главная интрига в оставшиеся 30 дней до выборов — будет ли война компроматов, то есть использование политиками документов, каким–либо образом разоблачающих конкурентов.

Конечно, можно сказать, что Латвия — страна маленькая и все уже давно про всех знают, однако при желании всегда можно что–то еще отыскать в надежде, что это добьет политических оппонентов.