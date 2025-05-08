Сейм запретил гражданам России и Белоруссии работать на объектах критической инфраструктуры 1 756

Политика
Дата публикации: 08.05.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм запретил гражданам России и Белоруссии работать на объектах критической инфраструктуры

Депутаты Сейма в четверг поддержали во втором чтении поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие запрет для граждан России и Беларуси на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые играют значительную роль в реализации важных общественных функций, а также в обеспечении охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услугу в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуги включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры. Граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или критической инфраструктуре европейского значения в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа госбезопасности.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или зарегистрированные в России или Беларуси юридические лица впредь не смогут становиться владельцем, руководителем или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Беларуси будет запрещено занимать должности в структурах критической инфраструктуры и управления особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции и что запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
