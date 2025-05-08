В государственной управленческой системе Латвии отсутствует единая стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ), установил Государственный контроль (ГК) в ходе проведённого анализа ситуации с внедрением и использованием ИИ в госуправлении, пишет ЛЕТА.

Как и в других странах мира, Латвии предстоит преодолеть множество вызовов, чтобы ИИ стал технологией, способствующей повышению эффективности работы госучреждений. Поэтому важно заложить прочную основу для целенаправленного, единого, скоординированного, безопасного и ориентированного на общественные интересы использования ИИ именно в тех сферах, где он может принести наибольшую пользу, отмечает ГК.

С целью получить более чёткое представление о текущем положении дел, выявить возможности и обозначить вызовы, ГК провёл исследование ситуации с внедрением и применением ИИ в государственном управлении.

Член совета ГК Илзе Бадере подчёркивает, что, по мнению ГК, необходимо разработать единую стратегию развития ИИ в госуправлении, определить чёткую ответственность за координацию внедрения ИИ, создать общий подход к управлению рисками и безопасному использованию ИИ, а также обеспечить прозрачный учёт инвестиций и результатов.

Тем не менее, по словам Бадере, не менее важную роль в развитии и внедрении ИИ играют и сами государственные учреждения, которые могут использовать эти технологии в повседневной работе и предоставлении услуг.

Исследование показало, что решения на базе ИИ уже начинают применяться в госуправлении. В опросе, в котором участвовали 83 учреждения, 17% сообщили, что активно используют ИИ-решения, ещё 22% планируют внедрить их в ближайшее время.

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» прокомментировал, что те 17%, кто уже активно использует решения на базе искусственного интеллекта в своей работе, — это ни много, ни мало.

"Важно понять, используются ли те инструменты и предпринимаются ли те действия, которые могут принести наибольшую добавленную стоимость", — считает Корчагин.

Среди уже используемых решений – перевод документов, поиск информации, анализ данных и поддержка в обслуживании клиентов, включая виртуальных помощников.

Учреждения ожидают, что ИИ поможет сократить время оказания услуг и повысит их качество. В то же время 41% тех, кто уже использует ИИ, зафиксировали рост производительности.

Также выяснилось, что 18% учреждений уже провели оценку возможностей использования ИИ, а 28% планируют включить цели и приоритеты в этой сфере в свои стратегические документы.

Однако, по словам представителей ГК, результаты анализа свидетельствуют о нехватке единой стратегии развития ИИ и общего понимания терминологии в системе госуправления.

При анализе отраслей установлено, что развитие ИИ намечено лишь в немногих из них. При этом отсутствие чёткой стратегии и координации увеличивает риски не только упущенного потенциала технологии, но и несоблюдения вопросов безопасности и этики, подчёркивают в ГК.

В интервью LTV Корчагин пояснил, что в первую очередь необходимо определить потребности различных отраслей государственного сектора в сфере искусственного интеллекта.

"То, что мы наблюдаем, — это то, что до сих пор во многих местах ИИ-решения развивались довольно децентрализованно и в зависимости от того, есть ли в конкретном учреждении специалисты, ресурсы, инициатива и поддержка руководства. Это, возможно, не означает, что всё плохо, но это также не означает, что мы всегда внедряем ИИ-решения именно в тех областях, где они наиболее необходимы", — заключил государственный контролёр.

ГК также указывает, что доступность и качество данных являются важнейшими условиями для развития ИИ. В латвийском законодательстве установлены общие принципы и правила обмена и распространения данных, но пока отсутствует конкретная государственная стратегия в области данных, над разработкой которой работает Министерство умного управления и регионального развития.

Для поощрения внедрения инновационных решений государству необходимо обеспечить доступ к качественным данным, стимулировать их повторное использование и обмен данными между учреждениями, а также развивать среду и инфраструктуру, позволяющие безопасно и надёжно обрабатывать большие объёмы данных, отмечает ГК.

Кроме того, ГК подчёркивает, что в Латвии не хватает высококвалифицированных специалистов в сфере ИИ. Поэтому для успешного внедрения технологии в государственном секторе следует целенаправленно развивать цифровые навыки, выстраивать сотрудничество с вузами и научными учреждениями, а также усиливать образовательные программы в госструктурах.

Хотя в ближайшие годы ожидаются значительные инвестиции в развитие ИИ в госсекторе, в настоящее время не создан чёткий механизм для отслеживания этих вложений и их результатов. Учёт инвестиций позволил бы не только оценить их отдачу, но и понять, повысилась ли фактически эффективность и производительность учреждений после внедрения ИИ-решений, подчёркивает ГК.

В то же время Госконтроль признаёт, что использование искусственного интеллекта связано с определёнными рисками — например, может возникнуть вопрос, можно ли доверить ИИ принятие обязательных для жителей решений, таких как выдача разрешений или вынесение административных решений.

"Что произойдёт, если такие решения окажутся ошибочными? Возьмёт ли государственное управление на себя ответственность за то, что что-то пошло не так? Или, например, если виртуальный ассистент дал ту или иную консультацию (...), что произойдёт, если, следуя этому совету, я совершил ошибку?" — задал вопрос в интервью LTV Эдгар Корчагин.

Он считает, что государственное управление должно нести ответственность за предлагаемые им решения. Это, по его словам, и является причиной, почему в сфере ИИ ещё многое нужно упорядочить и чётко определить, в том числе усовершенствовать нормативное регулирование.

Бадере выражает надежду, что проведённое ГК исследование поможет дальнейшему развитию ИИ, в том числе ответственным институциям, которым предстоит планировать и принимать решения по улучшениям, – Министерству умного управления и регионального развития и учреждению "Центр искусственного интеллекта".