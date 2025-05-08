В ходе визита в США Спрудс подчеркнул роль военного присутствия США, еще недавно он говорил другое

Дата публикации: 08.05.2025
LETA
В ходе визита в США Спрудс подчеркнул роль военного присутствия США и подтвердил намерение Латвии наращивать обороноспособность

Рига, 8 мая, ЛЕТА. Министр обороны Андрис Спрудс в ходе визита в США подчеркнул роль военного присутствия США в Балтийском регионе и подтвердил намерение Латвии продолжить укрепление обороноспособности путем увеличения оборонного бюджета до 5% от внутреннего валового продукта, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.

На этой неделе с рабочим визитом в Вашингтоне, США, Спрудс встретился с представителями Конгресса США и руководящими должностными лицами оборонной отрасли, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в оборонной сфере и укрепить трансатлантические связи.

"США являются и будут важным стратегическим партнером Латвии. Наше сотрудничество основано на общих ценностях, доверии и едином понимании безопасности. Мы высоко ценим вклад США в безопасность Балтийского региона. Это партнерство важно для укрепления как региональной, так и трансатлантической безопасности", - заявил Спрудс.

В ходе визита Спрудс встретился с сопредседателями группы поддержки Балтии Палаты представителей Конгресса США Доном Бейконом и Салудом Карбахалом, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной безопасности и роль США в укреплении безопасности стран Балтии.

Для обсуждения сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обороны министр также встретился с представителями Сената США сенатором Элиссой Слоткин и сенатором Риком Скоттом, а также представителями Конгресса США Адамом Смитом и Джейком Эллзи.

Кроме того, Спрудс встретился с руководством Национальной гвардии США - генералом Стивеном Нордхаусом, а также командующим Национальной гвардией Мичигана генерал-майором Полом Роджером, чтобы обсудить военное присутствие США в Латвии, а также дальнейшее сотрудничество вооруженных сил двух стран и организацию военных учений.

В разговоре Спрудс подчеркнул, что Латвия продолжает делать вложения в оборону, в том числе в развитие инфраструктуры в процессе строительства военного полигона "Селия", что в будущем позволит ей как принимающей стороне подняться на еще более высокий уровень при обеспечении присутствия сил США и коллективных военных учений.

Как сообщалось, до пятницы Спрудс находится с рабочим визитом в США.

США - многолетний стратегический партнер и союзник Латвии, играющий важную роль в укреплении безопасности Латвии. Отношения двух стран основаны на общих ценностях и едином понимании демократии.

Интересно, что 11 ет назад Спрудс говорил о "присутсивии" нечто диаметрально противолопожное. На страничке Stop russians в сети Х выставили любопытную публикацию 11-летней давности, демонстрирующую, какие метаморфозы способны пережить принципы латвийских политиков за сравнительно короткий срок.

Как писал mixnews.lv в августе 2014, директор Института внешней политики, политолог Андрис Спрудс в прямом эфире радио Baltkom заявил, что «военных баз в Латвии не будет, поскольку они могут стать элементом эскалации и без того напряженных международных отношений».

Он растолковал свои слова так: Военных баз в Латвии не будет. Это и есть самая главная новость. Страны не хотят эскалации ситуации, и есть надежда, что украинский кризис не будет слишком долгим, хотя уверен, что он будет коротким. Россия огромная страна, с которой сотрудничать надо и закрывать окна диалога тоже не надо. Нужно понимать, базы могут быть элементом эскалации ситуации.

Но тогда он был директором, а сейчас - министром.

#безопасность #Латвия-США
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
