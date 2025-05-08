"Латвийский портовый сектор — существенный элемент национальной экономики, — указано в документе, который министр сообщения Атис Швинка выдвинул на последнем по времени заседании правительства.

«Порты требуют эффективного управления и непрерывного развития", – сообщил Швинка.

А вот с развитием как раз есть проблемки. В 2019 году Бюро контроля иностранных активов Государственной кассы США ввело санкции против Вентспилсского свободного порта.

Взяв под козырек, Сейм "незамедлительно принял поправки к Портовому закону, который предусматривал как альтернативу создать новое акционерное общество AS Ventas osta". Заодно в превентивном режиме, так сказать, реформировали и Рижский свободный порт.

Но вот с грузооборотом за последнюю пятилетку стало совсем туго. И потому ведомство А. Швинки предлагает реформу… углубить!

То есть сохранить порты Риги, Вентспилса и Лиепаи "как отделенные публичные лица, уменьшить политическое влияние, отделив функции надзора от операционного управления".

Кроме того, планируется изменить границы портовых территорий, выделив собственно места перевалки грузов — от площадей специальной экономической зоны. Кстати, в правлении Лиепайской СЭЗ до 2035 года предполагается оставить аж 9 человек.

Язык до Гонконга доведет

Относительно малых портов — Салацгривы, Рои, Павилосты и т. д. — также подразумевается "уменьшить число членов правлений, предусмотреть возможность уменьшить также затраты и дать возможность самоуправлениям самим определять…"

Между прочим, чтобы занять пост в совете какого–то из трех больших портов Латвии, теперь нужно будет обладать не только знаниями госязыка на высший уровень C1, но также и английским — на B2.

В будущем порты ЛР смогут совместно использовать лоцманские катера, буксиры, гидрографические суда и прочие плавсредства — для экономии финансовых и людских ресурсов. Свое веское слово в развитии отрасли скажет и Латвийский совет портов, транзита и логистики.

Все это, безусловно, замечательно — но так же ясно, что для обеспечения потребностей самой Латвии грузовые мощности наших портов являются совершенно избыточными.

И если будет продолжаться политическое блокирование транзита на бескрайние просторы Евразии, то нашему славному морскому хозяйству предстоит деградация и умирание.