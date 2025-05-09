В Сейме прошли многочасовые дебаты по ситуации в латвийской экономике и в финансовой сфере. Оппозиция безжалостно критиковала правящих.

Удивительно, но факт — министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), несмотря на близость выборов (уже 7 июня — муниципальных, а в октябре следующего года — сеймовских), воздержался от соблазна озвучивать чересчур оптимистические прогнозы в экономике и финансах.

Неужели сократят членов правительства?!

Более того, даже выступил с почти сенсационным для правящих предложением.

"С учетом вызовов в экономике, госуправление должно быть сужено, и, возможно, придется объединить и отдельные министерства", — заявил вчера глава Минфина, представляя с трибуны Сейма доклад "о прогрессе в области фискальной политики".

Этот доклад, уже отправленный в Брюссель, послужил поводом для по–существу парламентских дебатов по экономике и финансовой ситуации.

Итак, министр финансов признал, что в экономике — прежде всего мировой — преобладает полная неопределенность, вызванная двумя основными факторами: агрессией России на Украине и возможной тарифной войной, которую могут начать Соединенные Штаты, пытаясь таким образом уменьшить свой торговый дефицит.

Как подчеркнул А. Ашераденс, если США реализует свой план повышения ввозных таможенных тарифов для товаров из ЕС на 20 процентов, то это окажет свое существенное влияние и на экономику Латвии.

Придется еще больше тратить на оборону

Глава Минфина отметил, что геополитическая ситуация требует от Латвии увеличения ассигнований на оборону.

Министр отметил, что Польша уже решила финансировать оборонную сферу в размере 5,6% от ВВП, постепенно к 5% от ВВП на оборону приближаются и Литва с Эстонией. Латвия, подчеркнул А. Ашераденс, тоже взяла курс на увеличение вложений в военную сферу до 5% от ВВП.

Говоря о развитии экономики, министр сослался на прогноз независимых экспертов о росте ВВП в этом году в размере 1,2% от ВВП и в следующем — в пределах 2,1–2,2% от ВВП. То есть очень, очень скромный экономический рост…

А. Ашераденс обратил внимание на то, что растет внешний долг Латвии, и хотя он по–прежнему относительно низкий на фоне ряда других стран ЕС и соответствует маастрихским критерием, тем не менее к 2027 году он может составить уже 53% от ВВП.

Рост же процентных ставок в минувшем году привел к тому, что обслуживание долга в 2024–м нам обошлось в 440 миллионов евро. Общий же внешний долг приблизился к 19 миллиардам.

Кредитование и биржа

Есть ли варианты для активизации роста латвийской экономики?

Ашераденс в числе мер стимулирования экономического развития назвал вчера рынок капитала, то есть вывод крупных государственных и муниципальных предприятий на биржу. Еще один вариант стимулирования экономики — рост кредитования бизнеса.

Здесь есть определенный прогресс — за последнее время объем кредитования вырос на 10%. Чтобы еще активизировать данный процесс, необходимо усиливать конкуренцию в банковском секторе и привлекать финансы международных структур — в частности, Европейского банка реконструкции и развития, который недавно открыл бюро в Риге.

Строительство и борьба с бюрократией

Более оптимистично по поводу ситуации в экономике был настроен министр экономики Виктор Валайнис. Он заявил о вполне, по его мнению, реализуемой цели привлечь в экономику порядка 3,7 миллиарда евро — и за счет иностранных инвестиций, и за счет еврофондов, и за счет кредитования бизнеса банками.

Глава Минэкономики нахваливал себя и правительство за введенный зеленый коридор для инвесторов, для инновационных местных предприятий и для тех компаний, которые решили работать в сфере военной промышленности.

Зеленый коридор означает, что компании смогут быстрее получать те или иные разрешения и согласования — без излишней бюрократии.

А чтобы активизировать строительство, правительство уже одобрило целый ряд мер по уменьшению бюрократических процедур в этой сфере. Теперь осталось только Сейму утвердить соответствующие изменения в Законе о строительстве и в Законе об оценке влияния на окружающую среду.

Министр напомнил, что жесткий контроль за сферой строительства был введен после ужасной трагедии в Золитуде, однако, по его мнению, тогдашние власти перестарались и введенное регулирование отбило у инвесторов желание строить в Латвии — они стали выбирать соседние Литву и Эстонию.

Также министр указал и на то, что активизировалось строительство доступного арендного жилья в регионах: в Валмиере уже введено в строй 120 арендных квартир, в Елгаве — 116, в Вентспилсе — 60…

Закрепление отставания

Оппозиция, само собой, оптимизма правящих не разделила. "Последние пару лет мы больше уже не пытаемся сравнивать нашу экономику с экономикой Германии или Скандинавии, нам все сложнее уже даже сравнивать себя с Литвой и Эстонией, мы проигрываем фактически по каждому показателю.

ВВП Литвы растет более чем на три процента, приходит в себя и Эстония, а Латвия «оптимистично» колеблется с ростом в один процент" — и мы это называем стабильностью. Коллеги, это не прогресс, а закрепление отсталости", — заявил депутат Сейма от Объединенного списка Эдгарс Таварс, напомнив предложения своей фракции: ликвидировать советы на госпредприятиях, ликвидировать Министерство климата и энергетики…

Где лежат 5 миллиардов

Еще более жесткую оценку действиям или бездействию правительства дал другой представитель оппозиции — Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"). Он не верит в обещания правительства удвоить ВВП.

"Если в течение двух лет ничего не улучшилось, то что может хорошего произойти в оставшиеся полтора года до выборов? Я считаю, что ничего толкового больше не произойдет. Этот "Титаник" тонет, и нужно принимать смелые решения, как увеличить доходы… " — убежден А. Шлесерс, который вчера с трибуны предложил два варианта, как увеличить поступления в казну.

Вариант первый — уменьшить подоходный налог с населения с той части зарплаты, которая превышает 5000 евро. Это позволит привлечь в страну иностранных инвесторов и специалистов.

Вариант второй — последовать примеру Трампа, который ввел "золотые визы" для инвесторов. В США теперь, чтобы получить "золотую визу", иностранцы должны внести в американскую казну 5 миллионов евро.

Шлесерс предлагает такие же "золотые визы" ввести и в Латвии — но только уменьшив сумму за такую визу до 1 миллиона евро. А именно: 500 тысяч вкладывает иностранный бизнесмен в экономику Латвии, а вторые 500 тысяч перечисляет в Госкассу.

"Если мы в год привлекаем 1000 таких семей, то Латвия получает миллиард. Если привлекаем 10 тысяч семей, то это уже 10 миллиардов, из которых 5 миллиардов напрямую поступают в госбюджет", — заявил А. Шлесерс.