Полиция уже выявила отдельные нарушения в связи с 9 мая, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Он рассказал, что в нескольких местах на могилах возложены цветы, к которым привязаны георгиевские ленты. В Лиепае на кладбище этой ночью из свечей выложена пятиконечная звезда. На "Фейсбуке" отдельные лица тоже использовали запрещенную символику, рассказал Рукс.

8 мая в Саласпилсском мемориале собралось примерно 150 человек, состоялось богослужение. Хотя индивидуальных нарушений в данном случае выявлено не было, остается вопрос, было ли это собрание организованным, пояснил Рукс. Вопрос рассматривается, так как вчера организация такого мероприятия по закону была запрещена, добавил он.

Начато несколько административных процессов, но уголовных процессов на данный момент нет.

"Но по сути ничего особого тревожного не произошло", - подытожил начальник Госполиции.