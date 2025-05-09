Европа - это наше пространство безопасности, отметила премьер-министр Эвика Силиня, поздравляя жителей с Днем Европы.

Она напомнила, что сегодня исполняется 75 лет со дня декларации министра иностранных дел Франции Робера Шумана, заложившей фундамент современного Европейского союза. Главные принципы остаются неизменными - способствовать миру и солидарности в Европе, подчеркнула Силиня.

По словам премьер-министра, она верит в идею Европы - сильной, единой и основанной на ценностях. "Я верю в Европу, где жизнь, свобода человека и международное право являются неизменными ценностями", - подчеркнула политик.

Силиня также отметила, что гордится проделанной Латвией работой и обретенным влиянием в Европе.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также поздравил жителей с Днем Европы, подчеркнув, что безопасный и мощный Евросоюз, способный противостоять различным вызовам - в интересах Латвии.

Наша общая обязанность и ответственность - поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и на пути в Евросоюз, подчеркнул президент.

Как сообщалось, сегодня в Латвии и по всей Европе по традиции отмечается День Европы.