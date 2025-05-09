Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русские диверсанты - прелюдия к террору властей? - СМИ 5 1575

Политика
Дата публикации: 09.05.2025
pietiek.com
Изображение к статье: Русские диверсанты - прелюдия к террору властей? - СМИ
ФОТО: Wikipedia

В школе был популярен анекдот: мол, ходит Штирлиц по Берлину, а что-то в нем неуловимо выдает в нем советского шпиона. То ли буденовка на голове, то ли Красная звезда на груди, то ли рация на спине, то ли маузер на боку, а может, парашют за спиной?

Инструкция как поймать российского диверсанта ЗДЕСЬ

Аналогичным образом Латвийская служба военной разведки и безопасности (MIDD) описывает опознавательные признаки потенциальных российских и белорусских разведывательно-диверсионных групп, пишет Вейдайс Манелс на портале Pirtiek.com: "Противники будут неухоженными, неопрятными на вид и не гигиеничными. Увидишь на скамейке бомжа - он агент Кремля! Правда, у этих будет атлетическое телосложение и короткая стрижка. Хм, немытые культуристы?

Диверсанты будут одеты в полувоенную, спортивную или туристическую одежду, экипированы рюкзаками, ремнями, медицинскими сумками, радиоаппаратурой, картами, навигационным оборудованием, возможно, оружием и спецсредствами. Из карманов будут торчать документы агрессора и пакеты евро. Агенты будут разбивать лагеря в труднодоступных местах, в лесах и у водоемов, в заброшенных зданиях, у одиноких людей, пьяниц, наркоманов и проституток.

Если у бдительных граждан возникнут обоснованные подозрения о враждебной деятельности иностранных спецслужб, они должны будут общаться с подозрительными типами, чтобы выяснить, что им нужно.

Если они спрашивают, где можно купить побольше ганджы, расспрашивают о политической позиции, призывают к бунту, например, пойти и дать по голове главе самоуправления, или вонзить кинжал в живот, значит, они имеют дело с членами разведывательно-диверсионных групп и должны немедленно сообщить. Предсказываю, что зоркие ур-патриоты не позволят структурам безопасности расслабиться.

Конечно, в стране, президент которой провозгласил «Russia delenda est!», нельзя исключать недружественную деятельность России. Однако я не думаю, что целью нынешней кампании «Русские идут» является разоблачение шпионов, и ситуация не является смешной. Подобные заявления не возникают на пустом месте.

Видимо, власть имущие понимают, что власть ускользает из их рук после перемен «за лужей» и деятельности оппозиции внутри страны. Для этого необходимо запугать народное стадо, чтобы оно беспрекословно согласилось с террором репрессивных структур, якобы ради безопасности. После таких заявлений ищейки режима могут даже на виду у всех без законных оснований схватить практически любого человека по подозрению в шпионаже и увезти в неизвестном направлении".

×
Читайте нас также:
#терроризм #диверсия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
54
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео