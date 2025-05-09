В школе был популярен анекдот: мол, ходит Штирлиц по Берлину, а что-то в нем неуловимо выдает в нем советского шпиона. То ли буденовка на голове, то ли Красная звезда на груди, то ли рация на спине, то ли маузер на боку, а может, парашют за спиной?

Инструкция как поймать российского диверсанта ЗДЕСЬ

Аналогичным образом Латвийская служба военной разведки и безопасности (MIDD) описывает опознавательные признаки потенциальных российских и белорусских разведывательно-диверсионных групп, пишет Вейдайс Манелс на портале Pirtiek.com: "Противники будут неухоженными, неопрятными на вид и не гигиеничными. Увидишь на скамейке бомжа - он агент Кремля! Правда, у этих будет атлетическое телосложение и короткая стрижка. Хм, немытые культуристы?

Диверсанты будут одеты в полувоенную, спортивную или туристическую одежду, экипированы рюкзаками, ремнями, медицинскими сумками, радиоаппаратурой, картами, навигационным оборудованием, возможно, оружием и спецсредствами. Из карманов будут торчать документы агрессора и пакеты евро. Агенты будут разбивать лагеря в труднодоступных местах, в лесах и у водоемов, в заброшенных зданиях, у одиноких людей, пьяниц, наркоманов и проституток.

Если у бдительных граждан возникнут обоснованные подозрения о враждебной деятельности иностранных спецслужб, они должны будут общаться с подозрительными типами, чтобы выяснить, что им нужно.

Если они спрашивают, где можно купить побольше ганджы, расспрашивают о политической позиции, призывают к бунту, например, пойти и дать по голове главе самоуправления, или вонзить кинжал в живот, значит, они имеют дело с членами разведывательно-диверсионных групп и должны немедленно сообщить. Предсказываю, что зоркие ур-патриоты не позволят структурам безопасности расслабиться.

Конечно, в стране, президент которой провозгласил «Russia delenda est!», нельзя исключать недружественную деятельность России. Однако я не думаю, что целью нынешней кампании «Русские идут» является разоблачение шпионов, и ситуация не является смешной. Подобные заявления не возникают на пустом месте.

Видимо, власть имущие понимают, что власть ускользает из их рук после перемен «за лужей» и деятельности оппозиции внутри страны. Для этого необходимо запугать народное стадо, чтобы оно беспрекословно согласилось с террором репрессивных структур, якобы ради безопасности. После таких заявлений ищейки режима могут даже на виду у всех без законных оснований схватить практически любого человека по подозрению в шпионаже и увезти в неизвестном направлении".