Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Я не уверен, что НАТО рискнёт конфронтацией с РФ ради спасения Балтии - политолог 4 1567

Политика
Дата публикации: 10.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Я не уверен, что НАТО рискнёт конфронтацией с РФ ради спасения Балтии - политолог

Существует ли НАТО де-факто? На этот вопрос в передаче «Неделя. Post scriptum» своё мнение высказал Сергей Медведев, политолог и профессор Карлова университета в Праге, пишет nra.lv.

«Де-факто существует, конечно. И это всё так быстро не развалится. Но, откровенно говоря, глядя на то, что происходит и с Украиной, и с Америкой и вообще с самой организацией НАТО.

Я, например, не уверен, что НАТО прям "впишется" за Ригу, Таллин или Вильнюс. Не уверен, что Латвия может прямо полагаться на то, что НАТО будет рискнёт ядерной войной или конфронтацией с ядерной Россией ради спасения Балтии. Мне кажется, что все это уже осознали.

НАТО - это, конечно, красиво, и Украине следует туда стремиться. И если бы Украина была бы в НАТО, ничего бы этого не произошло. Если бы Украину или Грузию вовремя приняли в НАТО, никакого нападения России бы не было, но сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что слово "гарантия" выглядит смешно. Любые гарантии.

Гарантией может являться, например, размещение контингента. Вот отправить, скажем, 100 тысяч европейских войск в Украину - это гарантия. Разместить там 100 американских систем "Патриот", отправить несколько F-16 - это гарантия, но о таких же гарантиях никто не говорит. Все считают, что гарантии - это какие-то бумажки. Вы видели, что происходит с бумажками типа Будапештского меморандума: Украина отказалась от ядерного оружия, а в результате получила пшик.

Вот ядерное оружие на украинской территории - это гарантия. Дайте Украине ядерные ракеты - вот это была бы интересная гарантия».

×
Читайте нас также:
#НАТО #война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
20
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео