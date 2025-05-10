Существует ли НАТО де-факто? На этот вопрос в передаче «Неделя. Post scriptum» своё мнение высказал Сергей Медведев, политолог и профессор Карлова университета в Праге, пишет nra.lv .

«Де-факто существует, конечно. И это всё так быстро не развалится. Но, откровенно говоря, глядя на то, что происходит и с Украиной, и с Америкой и вообще с самой организацией НАТО.

Я, например, не уверен, что НАТО прям "впишется" за Ригу, Таллин или Вильнюс. Не уверен, что Латвия может прямо полагаться на то, что НАТО будет рискнёт ядерной войной или конфронтацией с ядерной Россией ради спасения Балтии. Мне кажется, что все это уже осознали.

НАТО - это, конечно, красиво, и Украине следует туда стремиться. И если бы Украина была бы в НАТО, ничего бы этого не произошло. Если бы Украину или Грузию вовремя приняли в НАТО, никакого нападения России бы не было, но сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что слово "гарантия" выглядит смешно. Любые гарантии.

Гарантией может являться, например, размещение контингента. Вот отправить, скажем, 100 тысяч европейских войск в Украину - это гарантия. Разместить там 100 американских систем "Патриот", отправить несколько F-16 - это гарантия, но о таких же гарантиях никто не говорит. Все считают, что гарантии - это какие-то бумажки. Вы видели, что происходит с бумажками типа Будапештского меморандума: Украина отказалась от ядерного оружия, а в результате получила пшик.

Вот ядерное оружие на украинской территории - это гарантия. Дайте Украине ядерные ракеты - вот это была бы интересная гарантия».