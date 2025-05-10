Коалиция доброй воли должна использовать санкции против России - Силиня

Дата публикации: 10.05.2025
Коалиция доброй воли (Коалиции желающих) должна использовать санкции против России как инструмент для соблюдения перемирия в Украине, следует из заявлений премьер-министра Латвии Эвики Силини журналистам после состоявшейся в субботу видеовстречи лидеров стран коалиции доброй воли по поддержке Украины, пишет LETA.

Премьер-министр отметила, что на сегодняшней встрече коалиции доброй воли участвовавшие страны поддержали подготовку публичного обращения и решительный призыв к президенту России Владимиру Путину о необходимости безусловного прекращения огня сроком на 30 дней в Украине. В настоящий момент Путин пообещал лишь несколько дней перемирия, что не считается достаточно устойчивым прекращением огня.

Также она указала, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, настоящие мирные переговоры могут начаться только при условии такого безоговорочного перемирия.

Обсуждение в рамках коалиции доброй воли стало продолжением переговоров, начатых на недавней встрече Объединённых сил быстрого реагирования, пояснила Силиня.

Латвия, США и другие партнёры коалиции поддержали призыв к 30-дневному прекращению огня, а также введение более жёстких санкций в случае нарушения перемирия, сообщила премьер, добавив, что коалиция применит санкции, если будет достигнута договорённость о перемирии, но она будет нарушена.

Силиня подчеркнула, что в настоящее время политические лидеры коалиции пытаются определить, какие страны готовы взять на себя обязательство ввести дополнительные санкции против России в банковском и энергетическом секторах в случае несоблюдения перемирия, однако политическое соглашение уже достигнуто и над его деталями работают соответствующие учреждения.

Премьер-министр указала, что если санкции против России будут введены всеми странами коалиции доброй воли, в число которых входят не только государства Европейского союза, но также Канада, Новая Зеландия, Австралия, Турция, Норвегия и США, то они действительно окажут мощное и существенное влияние на российскую экономику.

Она также добавила, что санкции являются важнейшим инструментом экономического давления, который можно использовать против России, не давая ей восстановить свою военную промышленность и государство.

Силиня подчеркнула, что присоединение США к ранее выраженной позиции коалиции доброй воли о необходимости продолжать поддержку Украины и достичь прекращения огня имеет большое значение.

В субботу с визитом в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыли новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Латвии участвовала во встрече дистанционно.

#война РФ и Украины #Эвика Силиня
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
