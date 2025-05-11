10 процентов знаний, слияние министерств и пенсии. Что обсудят правящие? 1 920

Дата публикации: 11.05.2025
Фото - Valsts kanceleja

Коалиция продолжит обмен мнениями и по сокращению госрасходов.

На ближайшем заседании коалиционного совета под руководством премьера Эвики Силини наверняка будет обсуждаться идея-фикс министра финансов Арвила Ашераденса о возможном объединении министерств. Пока еще неясно, есть ли у главы минфина конкретные предложения - какие именно министерства следует объединить, - или это просто "мысли вслух", чтобы понять настроения на сей счет партнеров по власти.

Также правящие могут обсудить и вторую инициативу министра финансов - о постепенном повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет. Сегодня те, кто имеют право на такую досрочную пенсию, в среднем выходят на пенсию по выслуге лет в 50 или 55 лет. Государству такая система с каждым годом обходится все дороже.

Как ожидается, правящие могут обсудить и возможности повышения качества обучения учащихся основной школы с тем, чтобы не было ситуации, когда ученик, отучившись 9 лет, не может на экзамене продемонстрировать знания в объеме... 10 процентов. "Это совершенно ненормальная ситуация!" - сокрушалась на днях Эвика Силиня.

Партнеры продолжат и обсуждение темы сокращения публичных расходов с тем, чтобы получить дополнительные средства на оборонные нужды.

Автор - Абик Элкин
